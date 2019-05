Daniele Silvestri, il nuovo album è "La terra sotto i piedi": le canzoni

Inizialmente doveva chiamarsi “Scusate se non piango”, ma Daniele Silvestri ha modificato il titolo del nuovo album in “La terra sotto i piedi”. Il disco, uscito il 3 maggio 2019, è composto da 14 brani, di cui 6 rilasciati in anticipo.



La terra sotto i piedi: nuovo album di Daniele Silvestri

Il disco di Daniele Silvestri per il 2019 s’intitola “La terra sotto i piedi”, titolo modificato dopo una riflessione che ha raggiunto anche i social. Parlando con i fan via Facebook, infatti, aveva annunciato il cambio di rotta: «Lo so, tempo fa avevo annunciato un altro titolo, ma avevo anche aggiunto un profetico “se non cambio idea”. L’ho cambiata. E adesso penso che questo disco non poteva avere altro titolo che questo, né un’altra immagine a raccontarlo. Grazie a Paolo De Franesco per lo scatto e tutto l’incredibile lavoro grafico. Signori vi presento… LA TERRA SOTTO I PIEDI».

“La terra sotto i piedi” è stato rilasciato il 3 maggio 2019 per la Sony Music. Dall'album sono stati estratti diversi singoli: “Complimenti ignoranti” (11 gennaio), “Tempi modesti” (25 gennaio), “Argentovivo” (7 febbraio), “Blitz gerontoiatrico” (22 febbraio), “Prima che” (12 aprile), “L’ultimo desiderio” (12 aprile). La release è stata resa disponibile in CD, LP e download digitale.

Ecco la tracklist completa del nuovo disco di Daniele Silvestri:

Qualcosa cambia Argentovivo La cosa giusta Complimenti ignoranti Tutti matti Concime Scusate se non piango Prima che Blitz gerontoiatrico La vita splendida del capitano Rame Tempi modesti feat. Davide Shorty L’ultimo desiderio Il principe di fango (solo un lieto fine)

Menzione d’onore ad “Argentovivo”, brano realizzato con la partecipazione del rapper Rancore e di Manuel Agnelli (frontman degli Afterhours). Il brano è stato presentato in occasione della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, classificandosi sesto ma portando a casa il premio della critica “Mia Martini”, il Premio della sala stampa “Lucio Dalla” e il Premio per il miglior testo “Sergio Bardotti”. “Argentovivo” è stata prodotta da Daniele Silvestri e Daniele “Il Mafio” Tortora”.

Daniele Silvestri in tour 2019

In autunno, il cantautore romano si renderà protagonista di un tour in giro per l’Italia, dove salirà sul palco dei più importanti palazzetti dello sport. Ecco le date complete del percorso dal vivo:

25-26 ottobre, Roma @ Palazzo dello Sport

8 novembre, Padova @ Kioene Arena

9 novembre, Rimini @ RDS Stadium

15 novembre, Bari @ Palaflorio

16 novembre, Napoli @ Palapartenope

22 novembre, Milano @ Mediolanum Forum

23 novembre, Torino @ Pala Alpitour

I biglietti per le tappe del tour sono già disponibili sul circuito di prevendita TicketOne a partire da 28,75 euro per alcune delle destinazioni più economiche. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 10 biglietti per singolo account.