Daniele Silvestri a Sanremo 2019 con “Argento vivo”: il testo

È “Argento vivo” il brano che Daniele Silvestri presenta sul palco del Festival di Sanremo 2019, accompagnato dal rapper Rancore. Una canzone che il cantautore romano per il momento ha deciso di non inserire in nessuna riedizione, antologia o disco di inediti. Il brano è stato accolto con particolare favore dalla critica, candidandosi secondo i siti di scommesse a vincitore del Premio della critica, riconoscimento più volte vinto dallo stesso artista durante le sue precedenti partecipazioni a Sanremo.

“Argento vivo”: la canzone di Daniele Silvestri a Sanremo

Durante la prima serata della kermesse canora, l’esibizione di “Argento vivo” è stata accompagnata da una scenografia piuttosto suggestiva, con i due cantanti protagonisti – Silvestri e Rancore - che hanno iniziato il brano seduti su una sedia, dietro a un banco di scuola. Durante la serata dei duetti ad affiancarli sul palco sarà il leader degli Afterhours Manuel Agnelli, presente anche nel videoclip del brano.

Questa è per Daniele Silvestri la sesta partecipazione al Festival di Sanremo. Nel ’95 il cantautore romano si era aggiudicato il Premio della critica Mia Martini grazie a “L’uomo col megafono”, presentato in gara tra le Nuove Proposte. Poi, tra i Campioni si è esibito nel ’99 con “Aria” (ancora vincendo il Premio Mia Martini), nel 2002 con “Salirò” (e fu di nuovo Premio della critica), nel 2007 con “La paranza” e, infine, nel 2013 con i due brani “A bocca chiusa” e “Il bisogno di te”.

Il testo di “Argento vivo”

Una curiosità: quello di “Argento vivo” è il testo più lungo tra tutti i brani in gara al Festival di Sanremo 2019. La canzone è cantata interamente alla prima persona singolare, sia da parte di Daniele Silvestri che da parte di Rancore. Il testo di “Argento vivo”:

Ho sedici anni

Ma è già da più di dieci

Che vivo in un carcere

Nessun reato commesso là

Fuori

Fui condannato ben prima di nascere

Costretto a rimanere seduto per ore

Immobile e muto per ore

Io, che ero argento vivo

Signore

Che ero argento vivo

E qui dentro si muore.

Questa prigione corregge e

Prepara una vita

Che non esiste più da

Almeno vent’anni

A volte penso di farla finita

E a volte penso che dovrei vendicarmi

Però la sera mi rimandano a casa

Lo sai

Perché io possa ricongiungermi a tutti i miei cari

Come se casa non fosse una gabbia anche lei

E la famiglia non fossero i domiciliari

Ho sedici anni ma è già da più di dieci

Che vivo in un carcere

Nessun reato commesso là

Fuori

Fui condannato ben prima di nascere

E il tempo scorre di lato ma

Non lo guardo nemmeno

E mi mantengo sedato per

Non sentire nessuno

Tengo la musica al massimo

E volo

Che con la musica al massimo

Rimango solo

E mi ripetono sempre che devo darmi da fare

Perché alla fine si esce e non saprei dove andare

Ma non capiscono un cazzo, no

Io non mi ci riconosco

E non li voglio imitare

Avete preso un bambino che

Non stava mai fermo

L’avete messo da solo

Davanti a uno schermo

E adesso vi domandate se sia normale

Se il solo mondo che apprezzo

È un mondo

Virtuale

Io che ero argento vivo

Dottore

Io così agitato, così sbagliato

Con così poca attenzione

Ma mi avete curato

E adesso

Mi resta solo il rancore

Ho sedici anni

Ma è già più di dieci

Che ho smesso di credere

Che ci sia ancora qualcosa là

Fuori

E voi lasciatemi perdere

Così facile da spiegare

Come si nuota in mare

Ma è una bugia, non si può imparare

A attraversare

Quel che sarò

Nella testa girano pensieri

Che io non spengo

Non è uno schermo

Non interagiscono se li tocchi

Nella tasca un apparecchio

Specchio di quest’inferno

Dove viaggio, dove vivo, dove mangio

Con gli occhi

Sono fiori e scarabocchi in un quaderno

Uno zaino come palla al piede

Un’aula come cella

Suonerà come un richiamo

Paterno il mio nome dentro l’appello

E come una voce materna la

Campanella suonerà

È un mondo nato dall’arte

Per questo artificiale

In fondo è un mondo

Virtuoso

Forse per questo virtuale

Non è una specie a renderlo

Speciale

E dicono

Che tanto è un movimento

Chimico

Un fatto mentale

Io che non mentivo

Che ringraziavo ad ogni mio

Respiro

Ad ogni bivio, ad ogni brivido

Della natura

Io che ero argento vivo in

Questo mondo vampiro

Mercurio liquido se leggi la

Nomenclatura.

Ho, sedici anni ma già da

Più di dieci vivo in un

Carcere

E c’è un equivoco nella

Struttura

E fingono ci sia una cura

Un farmaco ma su misura

E parlano parlano parlano

Parlano

Mentre mio padre mi spiega

Perché è importante studiare

Mentre mia madre annega

Nelle sue stesse parole

Tengo la musica al massimo

Ancora

Ma non capiscono un cazzo, no

E allora

Ti dico un trucco per

Comunicare

Trattare il mondo intero

Come un bambino distratto

Con un bambino distratto

Davvero

È normale

Che sia più facile spegnere

Che cercare un contatto

Io che ero argento vivo

Signore

Io così agitato

Così sbagliato

Da continuare a pagare in

Un modo esemplare

Qualcosa che non ricordo di

Avere mai fatto

Ho sedici anni

Ho sedici anni e vivo in un carcere

Se c’è un reato commesso là

Fuori

È stato quello di nascere