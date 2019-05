Marco Mengoni in concerto a Bari: info e scaletta

Marco Mengoni sta proseguendo il tour di presentazione del suo nuovo album “Atlantico”. La tournée ha preso il via lo scorso 27 aprile a Torino, dopo cinque anteprime live in Europa. I prossimi concerti in programma si terranno a Bari: doppia data al Palaflorio, lunedì 13 e martedì 14 maggio. Ecco tutte le info utili per arrivare preparati agli show, scaletta compresa.

Marco Mengoni: info e orari dei due concerti a Bari

Marco Mengoni ha dato vita a un grande spettacolo per presentare al pubblico le canzoni del suo nuovo album “Atlantico” nei palazzetti di tutta Italia. I prossimi concerti del tour si terranno a Bari: un doppio appuntamento al Palaflorio, 13 e 14 maggio 2019. Su circuito Ticketone è attualmente segnalata la possibilità di acquistare gli ultimi biglietti per entrambe le date, disponibili solo nei punti vendita autorizzati. L’orario di inizio dei concerti è fissato alle 21:00, ma il pubblico verrà coinvolto nell’universo di Mengoni sin dal pre-show grazie all’app ufficiale del cantante: tramite gli Atlantico Gate si avrà accesso a diverse esperienze di realtà aumentata e si potrà giocare al Marco Mengoni Live Quiz presentato da Alessandro Cattelan. Per lo show è stata ideata e costruita una spettacolare scenografia su tre livelli, che andrà a incorniciare perfettamente la performance del cantante di Ronciglione. Con lui sul palco ci sarà una band composta da Christian Rigano (tastiere), Giovanni Pallotti (basso), Peter Cornacchia e Massimo Colagiovanni (chitarre), Davide Sollazzi (batteria), Leonardo Di Angilla (percussioni), Barbara Comi, Moris Pradella e Yvonne Park (cori). Una volta concluso il tour nei palazzetti, Marco Mengoni sarà protagonista di cinque speciali date estive in location di grande fascino e bellezza, appositamente scelte per il suo “Fuori Atlantico” tour.

La scaletta del concerto

Circa due ore di show per raccontare l’evoluzione e la crescita artista di Marco Mengoni. Protagoniste di questo tour 2019 saranno sicuramente le canzoni del nuovo album “Atlantico”, uscito il 30 novembre 2018 per Sony Music e già certificato doppio disco di platino. Non mancheranno pertanto gli ultimi singoli “Muhammad Ali”, “Hola”, “Voglio” e “Buona vita”, ma anche altri brani che compongono il disco come “Amalia”, “Mille lire” e “La ragione del mondo”. In scaletta ci sarà certamente posto anche per le canzoni che hanno segnato la carriera di Marco Mengoni, i suoi più grandi successi, tra cui: “Esseri umani”, “Guerriero”, “L’essenziale”, “Parole in circolo”, “Ti ho voluto bene veramente”, “In un giorno qualunque” e “Dove si vola”. Il concerto sarà diviso in tre parti, con due monologhi a fare da introduzione (“Sei tutto” e “Mondo Loon”). Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante i live del suo “Atlantico tour”; le canzoni potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.