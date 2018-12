Marco Mengoni, le cinque canzoni più famose

Marco Mengoni è in uscita con il nuovo album "Atlantico". È l'occasione giusta per dare uno sguardo alle cinque canzoni più famose della sua carriera

Esce il 30 novembre “Atlantico” nuovo album di Marco Mengoni. Anticipato dai due singolo “Voglio” e “Buona Vita”, il nuovo progetto discografico del cantante è il quinto album in studio e arriva a tre anni di distanza da “Le cose che non ho”. Il 2015 è stato un anno particolare per Mengoni che ha pubblicato due album nel giro di pochi mesi ed è risultato essere l'unico artista ad aver due album nelle prime dieci posizioni della classifica degli album più venduti dell'anno. “Atlantico” arriva due anni trascorsi in viaggio, come dichiarato anche dallo stesso Mengoni durante la presentazione dell’album avvenuta con un piccolo concerto nella stazione Centrale di Milano in piena notte. Il sound appare influenzato dalle tante esperienze di vita di questi anni ma i fan non sono delusi, anzi hanno accolto con entusiasmo i primi due singoli estratti da “Atlantico”. Il successo di Marco Mengoni è ormai consolidato nel tempo grazie a brani che hanno caratterizzato la sua carriera. Diamo uno sguardo alle cinque canzoni più famose.

Come Neve Ti ho voluto bene veramente L’essenziale Guerriero Sai Che

Come neve

“Come neve” è l’ultima canzone uscita di Marco Mengoni prima dell’arrivo di “Atlantico”. In realtà si tratta di un duetto con Giorgia ed è stato l’unico estratto dal quinto album dal vivo “Oronero Live” della cantautrice romana. La canzone è stata tra le più ascoltate a cavallo tra il 2017 e il 2018 e ha confermato come la presenza di Marco Mengoni sia in grado di dare una marcia. Le voci di Giorgia e Mengoni si incastrano alla perfezione e donano ai fan una perla fondamentale per la carriera di entrambi.

Ti ho voluto bene veramente

“Ti ho voluto bene veramente” è il primo singolo estratto dal quarto album in studio “Le cose che non ho”. Ha raggiunto la prima posizione in classifica tra i brani più venduti in Italia e il video, che accompagna il brano, è stato girato interamente in Islanda come prima parte di un cortometraggio a puntate. Scritto da Marco Mengoni assieme a Fortunato Zampaglione, il pezzo ha conquistato il triplo disco di platino.

L'essenziale

Marco Mengoni partecipò all’edizione 2013 del Festival di Sanremo con due canzoni: “Bellissimo”, scritta per lui da Gianna Nannini assieme a Luigi De Crescenzo e Davide Tagliapietra e “L’essenziale”, firmata invece assieme a Roberto Casalino e Francesco De Benedittis. Quest’ultima prevalse su “Bellissimo” e lo portò al successo finale. La canzone partecipò anche all’Eurovision Song Contest e conquistò il premio per la miglior canzone.

Guerriero

Come detto nel 2015 Marco Mengoni ha pubblicato ben due album di inediti e ad anticipare questo anno particolare pubblicò “Guerriero” nel novembre 2014. Si tratta del primo singolo estratto da “Parole in circolo” scritta da Mengoni assieme a Fortunato Zampaglione. Il brano ha conquistato immediatamente le classifiche dell’airplay radiofonico, dello streaming via internet e dei download.

Sai che

Oltre 43 milioni di visualizzazioni per “Sai Che”, unico estratto dal secondo album dal vivo “Marco Mengoni Live”. Il video è stato girato in cinque stati diversi, fra cui California, Nevada e Arizona. 4000 km in tre giorni per un brano che ha incantato per la bellezza il sound ricercato.