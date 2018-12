Marco Mengoni sceglie la stazione Centrale di Milano e un piccolo show per pochi intimi per presentare il nuovo album "Atlantico"

Il tema del viaggio è diventato parte fondamentale della vita di Marco Mengoni. Nel nuovo album “Atlantico”, che esce ufficialmente il 29 novembre, il sound del cantante viterbese è stato influenzato dai tanti viaggi e dalle tante esperienze avute negli ultimi anni. Da questa riflessione nasce la sua idea di presentare il disco con un concerto segreto alla Stazione Centrale di Milano. Marco Mengoni ha radunato i giornalisti del settore (e circa 300 fans scelti attraverso un contest su Spotify) tra i binari 10 e 11 alle due e un quarto di notte. Un piccolo show dove ha interpretato cinque dei quindici brani presenti nel nuovo album “Atlantico” tra i quali anche i singoli “Voglio” e “Buona Vita”. Mengoni ha voluto celebrare un luogo da lui molto frequentato negli ultimi anni per i tanti viaggi avuti durante la lavorazione dell’album. «Ho viaggiato molto in questi due anni di lavorazione del disco, e quando passavo di qui vedevo le facce della gente che parte, le sue aspettative. Da qui ogni giorno vengono e vanno 350mila persone, e stanotte è tutta per noi», queste le parole del cantante sul palco.

L'album "Atlantico": tracklist e scelta del titolo

Il secret show è la prima di altre iniziative previste per Milano. L’album potrà essere ascoltato in cuffia alla Triennale, alla Torre Velasca e alle scuole di design, ma anche a una mostra fotografica contro l'inquinamento e in vari incontri. La scelta del nome “Atlantico” è stata spiegata dallo stesso Mengoni in un post su Instagram: «Dopo anni particolarmente intensi con due album usciti a poca distanza, ho deciso di staccare tutto, di prendermi il tempo per viaggiare, il tempo per vivere. Avevo bisogno di esperienze, di conoscere, di vedere. Ho lavorato due anni a questo progetto. Due anni pieni. Quando ho pensato a come sarebbe stato giusto definirlo, mi sono ricordato di quante volte, durante i miei viaggi, avevo attraversato l’Atlantico ed è in quel momento che ho capito sarebbe stato quello il titolo. Un contenitore di vita, un oceano. Appunto». Questa la tracklist dell’album:

Voglio Hola (I say) ft. Tom Walker Buona vita Muhammad Ali La casa azul Mille lire Intro della ragione La ragione del mondo Amalia ft. Vanessa Da Mata e i Selton Rivoluzione Everest I giorni di domani Atlantico Hola Dialogo tra due pazzi

Oltre alla versione standard, "Atlantico" avrà 5 copertine per 5 special edition da collezione. Ognuna avrà un titolo, una copertina e un booklet completamente diversi dalle altre e una bonus track esclusiva. Questi i titoli delle deluxe version:

- Atlantico - Attraverso la gente

- Atlantico - Filtro di coscienza

- Atlantico - Immersione emotiva

- Atlantico - Oceano di esperienza

- Atlantico - Piano unico

Il tour nei palasport

L’album sarà accompagnato da un tour in programma da aprile e che attraverserà tutta l’Italia. Ecco tutte le date in programma: