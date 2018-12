Marco Mengoni, il nuovo album è “Atlantico”: le canzoni

Manca poco meno di una settimana all’uscita di “Atlantico”, il nuovo album di Marco Mengoni, in arrivo il prossimo 30 novembre per etichetta Sony Music. Si tratta del quinto lavoro per il cantante laziale, che per promuoverlo ha deciso di fare le cose decisamente in grande, avendo organizzato una vera e propria festa a tema dalla durata di tre giorni, in diversi punti di Milano (con focalizzazione particolare alla Torre Velasca) e in programma dal 30 novembre al primo dicembre. Il tema dell’evento? Il disco e le sue tracce, naturalmente.

“Atlantico”, il nuovo album di Marco Mengoni

L’album arriva a due anni di distanza dal precedente, che era stato registrato dal vivo: “Marco Mengoni Live”. Il lavoro si compone di 14 tracce (più una: la stessa canzone – “Hola” – eseguita due volte, da solo e in duetto), alcune delle quali sono state cantate in spagnolo dallo stesso Mengoni. Ad arricchire il disco, dicevamo, anche tre featuring internazionali: con Tom Walker, appunto, sulle note di “Hola (I Say)” e con Vanessa de Mata e Selton in “Amalia”. L’album è stato anticipato poco più di una settimana fa da due singoli, “Voglio” e “Buona vita”, usciti entrambi il 19 ottobre, per dare modo al pubblico di Mengoni di ascoltare la canzone preferita. Una mossa che in Italia aveva avuto un precedente solo con Loredana Bertè. Il disco, inoltre, è già disponibile in pre-order, e potrà essere acquistato con cinque diverse copertine, ognuna delle quali sarà una special edition da collezione. Ciascuna versione è caratterizzata da un titolo, una copertina e un booklet diverso e, in aggiunta, una bonus track esclusiva. I titoli delle quattro versioni:

Atlantico – Attraverso la gente: demo di “I giorni di domani”

Atlantico – Filtro di coscienza: demo di “La ragione del mondo”

Atlantico – Immersione emotiva: demo di “Mille lire”

Atlantico – Oceano di esperienza: demo di “Everest”

Atlantico – Piano unico demo di “Amalia”

I due singoli “Voglio” e “Buona vita”

Come dicevamo, “Voglio” e “Buona vita” sono stati gli unici due singoli lanciati finora da Marco Mengoni per anticipare il suo nuovo album e sono usciti entrambi il 19 ottobre. Tra i due brani, quello che è stato maggiormente apprezzato dal pubblico è senza dubbio il primo, che infatti ha raggiunto la quarta posizione dei singoli più venduti in Italia della settimana. L’uscita del singolo è stata inoltre accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip, che vedere come protagonista lo stesso Mengoni, mentre vaga all’interno di un capannone abbandonato. Quanto a “Buona vita”, anche questo brano (stranamente reggae) ha ottenuto un discreto successo, raggiungendo la posizione numero otto della classifica dei singoli più venduti della settimana. Anche in questo caso troviamo un videoclip, ambientato però a Palermo. Così come i singoli sono usciti lo stesso giorno, anche le clip sono state pubblicate su YouTube contemporaneamente: il 23 ottobre, quindi quattro giorni dopo l’uscita delle canzoni.