Marco Mengoni, il nuovo singolo è “Muhammad Alì”: il video

È stata accompagnata dalla pubblicazione del videoclip l’uscita di “Muhammad Alì”, il nuovo singolo di Marco Mengoni, in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme streaming dal 5 aprile. La canzone è la nuova estratta da “Atlantico”, il disco più recente dell’artista viterbese, recentemente certificato doppio disco di platino e capace di vantare oltre 40 milioni di stream su Spotify e su Apple Music.

Il video di “Muhammad Alì”, il nuovo singolo di Marco Mengoni

“Muhammad Alì” arriva dopo il successo di “Hola (I Say)”, l’ultimo singolo di Marco Mengoni, cantato in duetto con il cantautore britannico Tom Walker. Il brano è dedicato al celebre pugile, che Mengoni indica come modello. L’arrangiamento, che è stato curato dallo stesso cantante viterbese, riprende i canti dei guerrieri della tradizione “masai” per i preparativi alla caccia, che trovano un contraltare contemporaneo nei synth e nei suoni elettronici. Quanto al videoclip, questo è stato firmato dal duo Younuts Prod!, composto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, all’interno del sito protetto del borgo di Ronciglione, in provincia di Viterbo: proprio il paese in cui Mengoni è nato e cresciuto e a cui, attraverso le immagini, regala quindi la sua dedica speciale. La realizzazione del video ha trovato infatti il patrocinio del Comune laziale. Ed è proprio la bellezza di quel sito il grande tema dell’intera clip, riprendendo quello che fin dall’inizio è stato indicato da Mengoni come il tema di “Atlantico”. Per la realizzazione del video, l’artista viterbese – protagonista delle scene - ha deciso di farsi accompagnare dalla Banca Musicale Alceo Cantiani di Ronciglione: una scelta che si ricollega a quella già fatta in occasione della presentazione dell’album, alla stazione Centrale di Milano. Il videoclip in meno di tre giorni è già arrivato a quota 400 mila visualizzazioni sul canale YouTube di Marco Mengoni, dove è stato pubblicato.

“Atlantico”: l’ultimo album di inediti di Marco Mengoni

“Muhammad Alì” è il quarto singolo estratto da “Atlantico”, il disco di inediti più recente di Marco Mengoni, pubblicato il 30 novembre dello scorso anno. L’uscita dell’album era stata anticipata dalla pubblicazione dei due singoli “Voglio” e “Buona vita”, usciti in contemporanea, il 19 ottobre. Una scelta fino ad allora inedita. Quindi era stata la volta di “Hola (I Say)”: brano in parte in italiano e in parte in inglese, realizzato in duetto con Tom Walker e pubblicato il giorno della pubblicazione del disco. Infine, il recente singolo “Muhammad Alì”. Tutte e quattro le canzoni sono state descritte con dei videoclip. Del recente disco esiste anche un’edizione spagnola. Tra le curiosità da segnalare, sicuramente la presenza di Adriano Celentano, autore dei cori ne “La casa azul”. Il disco, alla sua pubblicazione, ha immediatamente fatto ingresso alla prima posizione degli album più venduti della settimana in Italia nelle classifiche Fimi/Gfk. Un successo che è stato ulteriormente confermato con la recente certificazione di doppio disco di platino. La medesima certificazione conquistata anche dal singolo “Hola (I Say)”. Ora, il futuro da scrivere è quello di “Muhammad Alì”.