Marco Mengoni, “Hola (I Say)” conquista un record mondiale su Shazam

Dopo aver duettato dal vivo nella finale di X Factor 2018, Marco Mengoni e Tom Walker possono festeggiare il successo planetario del loro brano “Hola (I Say)”. La canzone, uscita in contemporanea con l’album “Atlantico”, è tra le 100 più cercate al mondo su Shazam, app di identificazione musicale. Un dato che evidenzia come il brano sia coinvolgente e in grado di attirare anche chi non è fan di Marco Mengoni. Chi ascolta la canzone vuole conoscere il titolo e utilizza l’app per avere una risposta. Il successo di “Hola (I Say)” è certificato dal primato nella classifica delle canzoni più richieste su iTunes. Nel frattempo “Atlantico”, album di Marco Mengoni che contiene il duetto con Tom Walker, è già disco d’oro con oltre 25 mila copie vendute in poche settimane.

Il duetto con Tom Walker e il tour in Europa

Dopo aver pubblicato i singoli “Buona Vita” e “Voglio” che hanno anticipato l’uscita dell’album, “Hola (I Say), duetto con Tom Walker, è il terzo brano estratto dall’album “Atlantico”. Marco Mengoni ha voluto Tom Walker al suo fianco dopo aver trascorso un’intera estate ad ascoltare “Leave a Light On”, brano che ha conquistato le classifiche internazionali. «Ho capito che sarebbe stata sua la voce che sentivo nella mia testa e che le nostre due voci insieme sarebbero state perfette. Sono contentissimo che abbia accettato il mio invito e ho conosciuto una bella persona con cui credo di avere costruito un rapporto di amicizia vera. Mi è molto piaciuto lavorare con lui», queste le parole di Marco sul suo collega britannico. Lo stesso Mengoni è stato ospite di Tom Walker, in un concerto in Germania. Il 14 novembre i due si sono esibiti sul palco del Columbia Theater di Berlino. Trainato da “Hola (I Say)”, l’album “Atlantico” uscirà anche in Spagna il 18 gennaio. Una versione per il mercato iberico sia in formato fisico e digitale per un artista che ormai è pronto a conquistare l’Europa. Infatti, prima del previsto tour in Italia, Marco Mengoni sarà protagonista di un piccolo tour europeo e si esibirà in 5 importanti città. Nel mese di aprile il cantante riscalderà i motori in attesa del lungo tour in Italia con cinque tappe in giro per l’Europa. Queste le date in programma:

8 aprile 2019 - Berlino, Tempodrom

10 aprile 2019 - Zurigo, Volkshaus

12 aprile 2019 - Monaco, Tonhalle

14 aprile 2019 - Parigi, La Cigale

17 aprile 2019 - Madrid, Joy

I biglietti sono disponibili su livenation.it dal 7 dicembre per Berlino, Zurigo, Monaco e Parigi e da gennaio per Madrid.

Il tour in Italia di Marco Mengoni

Al termine del piccolo tour in Europa, Marco Mengoni tornerà in Italia e si esibirà dal 27 aprile a Torino. Da pochi giorni sono state aggiunte ulteriori date a Milano, Roma e Verona. In tutto saranno 15 gli spettacoli in un mese con atto finale all’Unipol Arena di Bologna. I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati della penisola. Tra le date previste ci sono tre appuntamenti al Mediolanum Forum di Milano (1, 2 e 4 maggio), due al Palazzo dello Sport di Roma (8 e 10 maggio) e tre all’Arena di Verona (24, 25 e 26 maggio).