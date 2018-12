Marco Mengoni, disco d'oro per il nuovo album "Atlantico" dopo una settimana

“Atlantico”, nuovo album di Marco Mengoni, conquista il disco d’oro dopo una settimana dalla sua uscita. Dopo aver raggiunto la vetta della classifica FIMI per gli album più venduti della settimana in Italia, il nuovo lavoro discografico di Mengoni è stato certificato disco d'oro per le oltre 25mila copie vendute. Marco Mengoni sarà ospite della Finale di X Factor in onda su Sky Uno giovedì 13 dicembre. La puntata finale per decretare il vincitore di X Factor 2018 sarà trasmessa dal Mediolanum Forum di Assago (MI) giovedì 13 dicembre alle ore 21:15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre, ai canali 311 o 11. Sarà l'occasione per ascoltare dal vivo Marco Mengoni che attraverso il successo di “Atlantico” ha ricevuto l’ennesima conferma della dimensione ormai raggiunta in questi anni. Dopo aver pubblicato i singoli “Buona Vita” e “Voglio” che hanno anticipato l’uscita dell’album, poche settimana fa è stato il turno “Hola (I Say), duetto con Tom Walker.

I singoli di "Atlantico" e i ringraziamenti di Marco Mengoni

La ballad di Mengoni e Tom Walker ha subito colpito per l’intensità e l’ottimo feeling tra i due interpreti. La canzone racconta come ogni persona sia legata da fili invisibili e che le storie, apparentemente lontane, sono tutte legate tra loro. In “Atlantico” hanno partecipato anche Takagi & Ketra, Mauro Pagani, El Guincho e i Rudimental, Adriano Celentano, Vanessa da Mata e i Selton. L’album ”Atlantico” è stato presentato con un mini live presso la Stazione Centrale di Milano la notte tra il 29 e il 30 novembre, un assaggio per i fan che avevano vinto l’accesso al concerto esclusivo. Dopo due anni e mezzo di lavoro, era tanta la voglia di Marco Mengoni di far ascoltare il suo nuovo album. All’interno il cantante fa una serie di dediche a personaggi che hanno lasciato un segno nel suo bagaglio culturale, tra cui Amalia Rodriguez, regina del Fado, ma anche a Frida Kahlo e Mohammad Ali, che il cantante ha scoperto essere un pioniere del rap. Queste le parole di Marco Mengoni sul disco da poco pubblicato: «A quasi 30 anni ho imparato a elogiare la lentezza, seguendo l’istinto. Ho capito che con la velocità e con l’idea che ci sarà sempre di tempo si stavano perdendo troppe cose. […] Ho capito anche l’importanza della condivisione. Grazie a questi viaggi mi sono sbloccato nella mia intimità artistica: ho sentito l’esigenza di condividere e ho capito che non bisogna essere gelosi dei pezzi che si scrivono».

Le versioni da collezioni di "Atlantico"

Oltre che nella versione standard, il disco è disponibile in cinque edizioni deluxe con altrettante copertine, booklet e bonus track diverse tra loro. Questi i nomi delle cinque versioni da collezione:

01/05 Atlantico - Attraverso la gente

02/05 Atlantico - Filtro di coscienza

03/05 Atlantico - Immersione emotiva

04/05 Atlantico - Oceano di esperienza

05/05 Atlantico - Piano unico

Questa invece è la tracklist completa del nuovo album di Marco Mengoni:

Voglio

Hola (I Say), feat. Tom Walker

Buona vita

Muhammad Ali

La casa azul

Mille lire

Intro della ragione

Amalia, feat. Vanessa da Mata e Selton

Rivoluzione

Everest

I giorni di domani

Atlantico

Hola

Dialogo tra due pazzi

Tracce bonus: