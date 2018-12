Marco Mengoni, il nuovo album è "Atlantico": tutto quello che c'è da sapere

“Atlantico”, quinto album studio di Marco Mengoni, è uscito il 30 novembre in download digitale e in tutti i negozi di dischi. Questa release della Sony Music è un diario musicale dell’ultimo viaggio del cantautore, il quale ha attraversato il mondo per lasciarsi ispirare dalle tradizioni e dalla musica locale, dando vita a un meltin’ pot di vibrazioni e contaminazioni che sta già conquistando le classifiche italiane.

Tutto su “Atlantico”, il nuovo disco di Marco Mengoni

In un’epoca così difficile, Marco Mengoni ha scelto l’integrazione culturale, si è messo lo zaino in spalla ed è tornato a casa con tante idee e un disco in contrasto con tutto quello che aveva suonato prima. Per realizzare e pubblicare “Atlantico” gli ci sono voluti ben due anni e mezzo di lavoro, un periodo di grande attività in cui il cantante ha espresso il bisogno di «ricominciare da capo, sforzandosi di vivere nella solitudine e nel silenzio per ottenere nuovi input» e, come dimostrano le sonorità eclettiche di singoli come “Buona Vita”, di viaggiare. Marco Mengoni ha visitato il Sudamerica, il Medio Oriente e l’Africa e si è lasciato influenzare dalla musica che si suona nelle strade, quella che non punta alle classifiche di vendita ma che è all’origine di tutto. «Sono andato a cercare il contrasto con la mia vita di sempre, cercando esperienze mai provate prima e che non immaginavo neanche: ho girato Cuba in autostop, andando a ricercare i suoni della tradizione salsera e rumbera – e poi New York, dove mi sono sentito solo in una città dal melting pot incredibile».

Per il disco, Marco Mengoni ha collaborato con alcuni dei musicisti più importante del panorama nazionale e internazionale, tra cui Takagi & Ketra, Mauro Pagani, El Guincho e i Rudimental, Tom Walker, Adriano Celentano, Vanessa da Mata e i Selton.

All’interno dell’album, Mengoni fa una serie di dediche a personaggi che hanno lasciato un segno nel suo bagaglio culturale, tra cui Amalia Rodriguez, regina del Fado, ma anche a Frida Kahlo e Mohammad Ali, che il cantante ha scoperto essere un pioniere del rap. Durante la conferenza stampa celebrativa, Mengoni ha esposto il suo punto di vista sul disco: «A quasi 30 anni ho imparato a elogiare la lentezza, seguendo l’istinto. Ho capito che con la velocità e con l’idea che ci sarà sempre di tempo si stavano perdendo troppe cose. […] Ho capito anche l’importanza della condivisione. Grazie a questi viaggi mi sono sbloccato nella mia intimità artistica: ho sentito l’esigenza di condividere e ho capito che non bisogna essere gelosi dei pezzi che si scrivono».

Atlantico: la tracklist

Ecco la tracklist completa del nuovo album di Marco Mengoni:

Voglio Hola (I Say), feat. Tom Walker Buona vita Muhammad Ali La casa azul Mille lire Intro della ragione Amalia, feat. Vanessa da Mata e Selton Rivoluzione Everest I giorni di domani Atlantico Hola Dialogo tra due pazzi

Tracce bonus: