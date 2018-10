Marco Mengoni, ecco il testo del nuovo singolo "Voglio"

Marco Mengoni ha scelto ben due singoli per anticipare l’uscita del suo nuovo album: si tratta di “Voglio” e “Buona vita”, entrambi resi disponibili all’ascolto su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica a partire da oggi, 19 ottobre 2018. Il nuovo disco di Mengoni verrà pubblicato il prossimo 30 novembre. Di seguito tutte le curiosità e il testo del singolo “Voglio”.

Tutto quello che c’è da sapere su “Voglio”

“Voglio” è stata scritta da Marco Mengoni con la collaborazione di Andrea Bonomo e Gianluigi Fazio. È possibile ascoltare il singolo da oggi, 19 ottobre, così come per "Buona vita" (l’altro estratto dal nuovo disco che il cantante ha scelto di condividere). «Voglio gioca con il contrasto senza sfumature, con un tempo verbale che poche volte ho usato nella mia vita e qui viene ripetuto quasi a perdere valore e significato originario», queste le parole con cui Mengoni ha raccontato il brano «questo pezzo prende ad esempio luoghi comuni, modi di dire e atteggiamenti di vita quotidiana che vengono ribaltati ed esasperati frase dopo frase, dove tutto è il contrario di tutto. Io e miei musicisti abbiamo lavorato in studio e l’arrangiamento è quindi istintivo e “sporco”, in un rimpallarsi veloce di battere e levare coerente con il contrasto che il pezzo stesso rappresenta». Marco Mengoni ha da poco annunciato le date del tour “#MengoniLive2019”, che partirà dal PalaAlpitour di Torino il prossimo 27 aprile per poi proseguire nei palazzetti di tutta Italia. I biglietti saranno eccezionalmente acquistabili sulla app ufficiale Marco Mengoni per 48 ore a partire dalle ore 10 di lunedì 22 ottobre. Dalle ore 10 di martedì 23 ottobre sarà possibile acquistare i tickets in esclusiva per gli utenti registrati alla piattaforma My Live Nation, mentre dalle ore 11 di mercoledì 24 ottobre saranno acquistabili su circuito Ticketone (online e in tutti i punti vendita autorizzati).

Il testo di “Voglio”

Voglio

Voglio una moto veloce

tutte le strade vuote

voglio le caramelle

da chi non mi conosce

Voglio ballare nudo

baciare il mio nemico

voglio girare a vuoto

ed arrivare primo

Fare una rapina con le mani in alto

stare male male tanto mi diverto

dire a tutti quanti che domani parto

e poi rimango qui al check in

mettere le scarpe sopra il tuo divano

dire al vero amore che non era vero

voglio avere voglia come un primitivo

che tra vivo e muoio

Voglio

Voglio una pelle nuova

cuore da dinosauro

voglio tutte le colpe

ma fatemi un applauso

e voglio esagerare

nuotare nella schiuma

amarti come un cane

con la luna piena

Voglio camminare sopra il cornicione

dare degli ordini all’imperatore

fare il giro del pianeta proprio come … con la BMX

essere invitato oppure fuori posto

premere con l’indice il pulsante rosso

voglio avere voglia come un primitivo

che tra luce e buio

tra dormire e sveglio

che tra vivo e muoio

Voglio

La musica alta all’ora che voglio

il giorno che dura il doppio

Voglio