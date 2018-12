Marco Mengoni, ufficiali i concerti europei del tour: le date

Mini tour europeo per Marco Mengoni. Annunciate cinque date ad aprile che anticipano il tour in Italia che partirà il 27 aprile da Torino

Prima del previsto tour in Italia, Marco Mengoni sarà protagonista di un piccolo tour europeo e si esibirà in 5 importanti città. Nel mese di aprile il cantante riscalderà i motori in attesa del lungo tour in Italia con cinque tappe in giro per l’Europa. Queste le date in programma:

8 aprile 2019 - Berlino, Tempodrom

10 aprile 2019 - Zurigo, Volkshaus

12 aprile 2019 - Monaco, Tonhalle

14 aprile 2019 - Parigi, La Cigale

17 aprile 2019 - Madrid, Joy

I biglietti saranno disponibili su livenation.it dal 7 dicembre per Berlino, Zurigo, Monaco e Parigi e da gennaio per Madrid.

Il nuovo singolo e il video di "Hola (I say)"

L’annuncio del tour europeo arriva a poche ore dall’uscita del nuovo singolo “Hola (I say)”. Si tratta del terzo estratto dall’album “Atlantico” di Marco Mengoni. Uscito il 30 novembre in download digitale e in tutti i negozi di dischi, il nuovo progetto discografico è stato anticipato dai singoli “Voglio” e “Buona Vita”. “Hola (I say)” vede la partecipazione di Tom Walker, musicista e cantautore britannico arrivato al successo con la canzone “Leave a Light On”, disco di platino in Italia. «È stato in cima alle mie playlist tutta l’estate» ha raccontato Mengoni e ha spiegato anche il motivo della collaborazione «ho capito che sarebbe stata sua la voce che sentivo nella mia testa e che le nostre due voci insieme sarebbero state perfette. Sono contentissimo che abbia accettato il mio invito e ho conosciuto una bella persona con cui credo di avere costruito un rapporto di amicizia vera. Mi è molto piaciuto lavorare con lui». Da poco è uscito anche il video che accompagna il brano. Attraverso le immagini viene raccontato l'intreccio di destini e vite diverse, collegate da fili invisibili. Il video nasce da un'idea di Marco Mengoni ed è stato diretto da Shipmate + Giulio Rosati. In merito alla collaborazione con Tom Walter, il cantante ha dichiarato: «Sentivo che sarebbe stato perfetto l’impasto delle nostre due voci e sono stato davvero contentissimo di sapere che al primo ascolto Tom ha avuto la mia stessa sensazione. Nel tempo siamo diventati amici e ci siamo divertiti tantissimo a costruire insieme la melodia del brano e a girare il video!».

Il tour in Italia dal 27 aprile

Marco Mengoni sarà in tour in Italia dal 27 aprile a Torino. Da pochi giorni sono state aggiunte ulteriori date a Milano, Roma e Verona. In tutto saranno 15 gli spettacoli in un mese con atto finale all’Unipol Arena di Bologna. I biglietti sono disponibili su TicketOne,it e nei punti vendita autorizzati della penisola. Questo il calendario aggiornato del tour di Marco Mengoni