Chi è Tom Walker, l'artista che ha duettato con Marco Mengoni

Ha duettato durante la finale di X Factor con Marco Mengoni nel nuovo singolo “Hola (I Say) del cantante italiano, ma Tom Walker è famoso al pubblico per la canzone “Leave a Light On”, disco di platino in Italia. «È stato in cima alle mie playlist tutta l’estate» ha raccontato Mengoni e ha spiegato anche il motivo della collaborazione «ho capito che sarebbe stata sua la voce che sentivo nella mia testa e che le nostre due voci insieme sarebbero state perfette. Sono contentissimo che abbia accettato il mio invito e ho conosciuto una bella persona con cui credo di avere costruito un rapporto di amicizia vera. Mi è molto piaciuto lavorare con lui». L’amicizia con Marco Mengoni è nata grazie al duetto e lo stesso cantante italiano è stato ospite di Tom Walker, in un concerto in Germania. Il 14 novembre i due si sono esibiti sul palco del Columbia Theater di Berlino.

Gli inizi complicati e il successo con il primo EP

Tom Walker è nato a Glasgow ma è cresciuto a Manchester. Si trasferito a Londra per affinare le doti da compositore e iniziare a frequentare un corso di laurea in songwriting al London College of Contemporary Music. Dopo poco riesce ad ottenere il suo primo contratto discografico e il suo EP “Blessings” è stato celebrato da critica e pubblico. Subito ribattezzato il nuovo Ed Sheeran, ha partecipato a Glastonbury, al Radio City Music Hall ed è stato candidato al prestigioso premio BBC Sound of 2018. Prima però ci sono tanti piccoli lavori per mantenersi alla prestigiosa scuola di musica. Ha vissuto in appartamenti con dodici inquilini, ha fatto il cuoco per quattro anni e prima di incontrare il suo manager Tom è stato anche fotografo per numerosi eventi tra cui i matrimoni, i funerali e le feste per bambini. Tom Walker è cresciuto ascoltando Paolo Nutini: «Il suo primo album “These Streets” era tutto per me. Le canzoni hanno avuto una grande influenza sui miei amici e su molte persone della mia età».

Il singolo "Leave a Light On" e l'album in uscita

Il singolo di maggior successo “Leave a Light On” nasce in cinque ore: «Era la prima volta che io e Steve Mac (produttore del singolo) entravamo in una stanza insieme. Abbiamo scritto "Leave A Light On" in circa cinque ore. È uno dei testi più reali che abbia mai scritto: parla di un mio amico che, per un momento, ha perso la retta via e contemporaneamente anche di un momento brutto che stavo vivendo perché era venuto a mancare un mio familiare. Ho scritto questa canzone per fargli capire che io c'ero, volevo essere di conforto in questo periodo triste». Il brano è stato in cima all’airplay radiofonico in Italia per mesi, primo su iTunes in 16 Paesi con 1 milione e 800mila copie vendute nel mondo e 140 milioni di streaming su Spotify. Un successo che ha permesso a Tom Walker di partecipare al festival di Glastonbury: «Inizialmente avevo comprato il biglietto per andare al festival come spettatore, poi ho scoperto che dovevo suonare in un set per la BBC. Il tendone era pieno, non mi aspettavo assolutamente che la gente venisse a sentirmi! È stata un’esperienza piuttosto surreale». Il primo marzo uscirà il suo primo album “What a Time To Be Alive”, questa la tracklist: