Marco Mengoni in concerto, il tour in Italia parte da Torino

Manca poco all’inizio dell’Atlantico tour nei palazzetti di tutta Italia: dopo le anteprime europee Marco Mengoni continuerà la tournée 2019 con i concerti nel nostro Paese. La prima data in calendario è quella del 27 aprile al Pala Alpitour di Torino, location che ospiterà un doppio appuntamento: un secondo live è, infatti, in programma il giorno successivo (28 aprile). Gli show continueranno nei palasport più importanti d’Italia, facendo tappa anche nella splendida cornice dell’Arena di Verona per tre date: 24, 25 e 26 maggio.

Mengoni live 2019, tutte le date del tour

Marco Mengoni ha deciso di presentare il suo nuovo album “Atlantico” partendo dall’estero: lo scorso 8 aprile ha dato il via al tour europeo cominciando da Berlino, per poi proseguire a Zurigo, Monaco, Parigi e Madrid. Il #Mengonilive2019 arriverà in Italia a partire dal 27 aprile, data del concerto al Pala Alpitour di Torino a cui seguiranno diverse tappe nei palazzetti di tutto il Paese: Assago (Milano), Roma, Bari, Castel Morrone (Caserta), Eboli (Salerno), Firenze, Verona, per poi concludersi con il live in programma il 30 maggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Diversi show hanno già registrato il sold out, mentre per le restanti date i biglietti ancora disponibili sono acquistabili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, a partire da 36 euro + diritti di prevendita (il prezzo varia in base alla tipologia di posto scelto e selezionato). Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente. Di seguito tutte le date in calendario per l’Atlantico tour 2019 di Marco Mengoni:

27 aprile Torino - Pala Alpitour

28 aprile Torino - Pala Alpitour

1 maggio Assago (Milano) - Mediolanum Forum

2 maggio Assago (Milano) - Mediolanum Forum

4 maggio Assago (Milano) - Mediolanum Forum

5 maggio Assago (Milano) - Mediolanum Forum

8 maggio Roma - Palazzo Dello Sport

10 maggio Roma - Palazzo Dello Sport

11 maggio Roma - Palazzo Dello Sport

13 maggio Bari – Palaflorio

14 maggio Bari – Palaflorio

16 maggio Castel Morrone (Caserta) - Pala Decò

18 maggio Eboli (Salerno) – Palasele

21 maggio Firenze - Nelson Mandela Forum

22 maggio Firenze - Nelson Mandela Forum

24 maggio Verona - Arena di Verona

25 maggio Verona - Arena di Verona

26 maggio Verona - Arena di Verona

29 maggio Rimini - RDS Stadium

30 maggio Casalecchio di Reno (Bologna) - Unipol Arena

Atlantico, il nuovo album

Si intitola “Atlantico” il quinto album in studio di Marco Mengoni, uscito il 30 novembre 2018 per Sony Music e attualmente certificato doppio disco di platino. Le nuove canzoni sono frutto di diversi viaggi alla ricerca di nuovi input, tra America, Medio Oriente e Africa: «Sono andato a cercare il contrasto con la mia vita di sempre, cercando esperienze mai provate prima e che non immaginavo neanche: ho girato Cuba in autostop – andando a ricercare i suoni della tradizione salsera e rumbera – e poi New York, dove mi sono sentito solo in una città dal melting pot incredibile». Da “Atlantico” sono stati estratti diversi singoli: “Voglio” e “Buona vita”, pubblicati contemporaneamente lo scorso ottobre, “Hola (I Say)” in featuring con Tom Walker e l’ultimo uscito “Muhammad Ali”, in rotazione sulle frequenze radiofoniche dallo scorso 5 aprile. Marco Mengoni presenterà al pubblico il suo nuovo disco con un tour nei palazzetti di tutta Italia.