Ultimo: fuori il video del nuovo singolo "Rondini al guinzaglio"

Ultimo ha condiviso il video di “Rondini al guinzaglio”, ultimo singolo estratto dal nuovo album “Colpa delle favole”. Il disco è stato pubblicato venerdì 5 aprile per Honiro Label, ed è il terzo lavoro in studio del giovane cantautore romano dopo i precedenti capitoli “Peter Pan” (2018) e “Pianeti” (2017).

“Rondini al guinzaglio”: tutto quel che c’è da sapere

Contemporaneamente all’uscita del nuovo album “Colpa delle favole”, Ultimo ha lanciato il terzo singolo estratto dal disco: “Rondini al guinzaglio”. Pochi giorni più tardi, lunedì 8 aprile, è stato pubblicato su YouTube anche il video ufficiale che va ad accompagnare il nuovo brano. La clip, proprio come racconta il testo della canzone, vede protagonista una ragazza (interpretata da Benedetta Gargari) alla ricerca di risposte dopo la fine di una relazione. Tra ricordi e luoghi familiari, cerca di ritrovare la propria libertà «perché non c’è risposta alle cose passate, tu portami ad amare le cose mai amate». Il video è diretto da Emanuele Pisano, regista che ha firmato anche le precedenti clip di Ultimo.

“Colpa delle favole”: il nuovo album

“Colpa delle favole” è il titolo del nuovo album di Ultimo, pubblicato venerdì 5 aprile per Honiro Label. Il disco è arrivato dopo la partecipazione del giovane cantautore al Festival di Sanremo 2019, in cui ha gareggiato tra i big con il brano “I tuoi particolari”, classificandosi al secondo posto sul podio. Il 22 febbraio 2019 è stata condivisa una seconda anticipazione dell’album: “Fateme cantà”, singolo scritto e cantato completamente in dialetto romanesco. E ora è il momento di “Rondini al guinzaglio”, terzo estratto dal nuovo disco. Ultimo ha già conquistato la Top50 Italia di Spotify, classifica in cui sono attualmente presenti tutti i tredici brani che compongono “Colpa delle favole”, di cui tre ad occupare interamente il podio. Il giovane cantautore ha condiviso i suoi pensieri con i fan, il giorno d’uscita del nuovo album, scrivendo queste parole: «In “Colpa Delle Favole” ho depositato gran parte delle mie illusioni e disillusioni, cosciente del fatto che ogni favola prima o poi, per quanto intensa sia stata, ci lascerà con la consapevolezza di non avere più consapevolezze. Non so spiegare le mie canzoni, spero siano loro a spiegare me. Non so neanche trovare un finale alle canzoni, ma forse, le cose più belle sono proprio quelle che non si concludono mai. Le cose lasciate a metà sono molto più complete di quelle complete, perché dove c’è spazio per poter immaginare un finale c’è ogni finale che si vuole. Non è colpa mia, è colpa delle favole».

Il tour in arrivo: i sold out e “La Favola”

Ultimo partirà in tour per presentare live il nuovo album “Colpa delle favole”. La tournée inizierà il 25 aprile con la data zero in programma al Palasport di Vigevano, per poi fare tappa nei palazzetti più importanti d’Italia fino al mese di giugno. Le date di tutti i concerti del “Colpa delle favole tour” sono andate sold out in pochissimo tempo e con largo anticipo, con oltre 110.000 biglietti venduti in poco più di un mese. Ultimo festeggerà in grande questo successo, con un’ulteriore importantissima data chiamata “La Favola”: l’appuntamento, anche questo già sold out, è per il 4 luglio 2019 allo Stadio Olimpico di Roma. È stata da poco aggiunta una nuova data allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, il 29 giugno 2019, per andare incontro alla grande richiesta da parte dei fan. Per quest’ultimo show, attualmente sono ancora disponibili biglietti su circuito Ticketone. I prezzi variano da 34,50 euro a 46 euro (diritti di prevendita inclusi) a seconda del posto scelto e selezionato. Ultimo, classe 1996, sarà il più giovane artista italiano a esibirsi negli stadi.