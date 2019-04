Ultimo in concerto, aggiunte due nuove date del tour

Un nuovo inedito e due nuovi concerti in vista per Ultimo. Il successo del nuovo singolo “I tuoi particolari” e il grande riscontro ottenuto dai due precedenti album confermano il grande momento del cantautore romano che può già festeggiare il disco d’oro per il brano proposto al Festival di Sanremo 2019 e arrivato al secondo posto. In poco più di una settimana, “I tuoi particolari” ha venduto oltre 25.000 copie fisiche e/o digitali. In attesa del nuovo album “Colpa delle favole”, in uscita il 5 aprile, Ultimo è pronto a rilasciare un altro singolo “Fateme cantà”, il primo in dialetto romano. Il brano sarà disponibile negli store digitali a partire dal 22 febbraio. Con i due precedenti album ancora nei primi posti della classifica, Ultimo è atteso anche da un tour che ha fatto registrare in poco tempo sold out. C’è però ora un’altra possibilità per fan e appassionati.

Data zero al palasport e allo stadio

Sono state annunciate altre due date del tour così da accontentare le migliaia di richieste. Dopo aver registrato con tre mesi d’anticipo il sold out di tutte le date del “Colpa delle favole tour” in 18 palazzetti italiani, Ultimo ha fissato la data zero per giovedì 24 aprile 2019 al Palasport di Vigevano. L’altro nuovo appuntamento è sempre una data zero, ma questa volta si tratta di uno spettacolo nello Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro che precederà il live allo Stadio Olimpico. Il concerto si terrà il 29 giugno 2019. L’evento di Roma, in programma il 4 luglio, permetterà a Ultimo di stabilire un record assoluto. Sarà il più giovane artista italiano ad esibirsi in uno stadio. Nel frattempo per “La Favola”, questo il nome dell’evento allo stadio Olimpico, sono stati venduti oltre 50000 biglietti. I biglietti per le nuove date sono in vendita da mercoledì 20 febbraio alle ore 11:00 online e da sabato 23 febbraio alle ore 11:00 nei punti vendita autorizzati.

Il calendario del tour di Ultimo

Questo il calendario aggiornato dei live di Ultimo in programma da aprile: