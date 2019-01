Ultimo, tutte le date del tour sono sold out

Tra i favoriti del prossimo Festival di Sanremo, Ultimo può già festeggiare un grande traguardo in vista del prossimo album. Il suo imminente tour nei palasport ha ufficialmente registrato il sold out assoluto mentre la data evento La Favola allo Stadio Olimpico di Roma (4 luglio) ha superato la soglia dei 20mila biglietti venduti. Un risultato straordinario per il cantautore che dopo aver vinto le Nuove Proposte del Festival di Sanremo ha pian piano conquistato sempre più fan e appassionati grazie alla sua musica e agli album “Pianeti” e “Peter Pan”. Anche l’ultimo singolo “Ti dedico il silenzio”, uscito a dicembre, è stato un successo ed è stato certificato disco d’oro. Ora Ultimo è pronto a tornare al Festival di Sanremo, dal 4 al 9 febbraio farà parte dei big con il brano “I tuoi particolari”.

Le date del "Colpa delle favole tour"

Dopo il Festival, Ultimo si dedicherà all’organizzazione del “Colpa delle favole tour” che partirà ad aprile. Come detto tutte le date sono sold out e per vederlo dal vivo resta solo la data evento a Roma allo Stadio Olimpico. Ecco i prezzi dei biglietti disponibili su circuito Ticketone (diritti di prevendita inclusi): prato 36,80 euro, prato gold 46 euro, curva nord/sud visibilità limitata 28,75 euro, curva nord/sud alta e basse 39,10 euro, distinti 49,45 euro, tribuna Monte Mario (categoria 2) 49,45 euro, tribuna Monte Mario (categoria 1) 59 euro, tribuna Monte Mario 69 euro, tribuna Monte Mario gold 74,75 euro, vip pack gold (prato gold) 106 euro e vip pack platinum (tribuna Monte Mario gold) 249,75 euro. Di seguito tutte le date del “Colpa delle favole tour” 2019 di Ultimo:

27 aprile Eboli, Palasele

30 aprile Bari, Palaflorio

5 e 6 maggio Firenze, Mandela Forum

8 maggio Assago (MI), Mediolanum Forum

10 maggio Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

12 maggio Ancona, PalaRossini

16 maggio Assago (MI), Mediolanum Forum

17 maggio Jesolo (VE), Palazzo del Turismo

21, 22, 24 e 25 maggio Roma, Palazzo dello Sport

28 e 29 maggio Napoli, Teatro PalaPartenope

31 maggio Torino, PalaAlpitour

2 e 3 giugno Acireale (CT), Pal’Art Hotel

“La Favola”: 4 luglio Roma, Stadio Olimpico

La carriera di Ultimo

La svolta per Ultimo è arrivata con il brano “Il ballo delle incertezze”, una ballata moderna, che affronta con leggerezza temi delicati: solitudine, emarginazione, disagio giovanile, le prime difficoltà amorose e la fatica di crescere. Al Festival di Sanremo stravince e conquista pubblico e critica con il primo posto e il Premio Lunezia per il miglio testo. Nel giorno della sua proclamazione, la Honiro decide di pubblicare anche “Peter Pan”, il secondo album di Ultimo. Entrambi i dischi conquistano immediatamente le classifiche e ad oggi sono ancora nella top 10. Al secondo posto c’è "Peter Pan", album che ormai è in classifica da 50 settimane mentre al decimo c’è "Pianeti”. Un exploit davvero clamoroso che mette Ultimo come favorito assoluto del prossimo Festival di Sanremo. Nella serata dei duetti, Ultimo si esibirà con Fabrizio Moro. A maggio del 2017 il cantautore scelse proprio Niccolò Moriconi, questo il suo vero nome, per aprire il suo concerto di Roma, ed è lì che Ultimo ha cominciato a farsi notare.