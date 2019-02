Ultimo è tornato sul palco dell’Ariston: dopo la vittoria della scorsa edizione del Festival nella categoria “Nuove Proposte”, è arrivato il momento di esibirsi tra i big di Sanremo 2019. Il giovane e talentuoso cantautore romano è in gara con il brano “I tuoi particolari”, scopriamo insieme il testo e tutto ciò che sta dietro a questa nuova canzone.

Sanremo 2019 e il nuovo album

Tra i favoriti per la conquista del podio di Sanremo 2019, Ultimo è in gara con il brano “I tuoi particolari”, una canzone che rievoca un ricordo alla ricerca di nuove parole per esprimere i propri sentimenti. Durante l’esibizione della prima serata del Festival, il cantautore romano ha presentato “I tuoi particolari” suonando il pianoforte, per poi esplodere microfono alla mano nella seconda parte della canzone. Questo nuovo pezzo sanremese farà parte del nuovo album di Ultimo intitolato “Colpa delle favole”, in uscita il prossimo 5 aprile per Honiro Label e già disponibile al pre-order su iTunes. Il disco è sua la terza prova in studio dopo “Pianeti” e “Peter Pan”, la chiusura di un cerchio: «“Colpa delle favole” è la consapevolezza che quando sogni troppo prima o poi arriva la realtà. E puoi far finta di non vederla, puoi camminare più veloce quando ti accorgi che è dietro di te, ma non puoi scappare per sempre. Un giorno tornai a casa, avevo la sensazione di aver avuto tutto quello che volevo, dalla vita privata a quella della musica. E questa strana sensazione di totale appagamento mi fece paradossalmente star male... Mi misi al pianoforte, fissai il vuoto e pensai “non è colpa mia, è colpa delle favole”».

“I tuoi particolari”: il testo

Si intitola “I tuoi particolari” il brano presentato da Ultimo per questa 69ª edizione del Festival di Sanremo. La canzone ha riscosso subito un grande successo, arrivando al primo posto nella classifica singoli di iTunes. Contenuta nell’album “Colpa delle favole”, in uscita il 5 aprile 2019, la potete già ascoltare in streaming digitale su Spotify. “I tuoi particolari” è una canzone d’amore che racconta un sentimento di mancanza. Di seguito il testo completo:

È da tempo che non sento più

La tua voce al mattino che grida “bu”

E mi faceva svegliare nervoso ma

Adesso invece mi sveglio e sento che

Mi mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

“Sei sempre stanco perché tu non hai orari”

È da tempo che cucino e

Metto sempre un piatto in più per te

Sono rimasto quello chiuso in sé

Che quando piove ride per nascondere

Mi mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

“Ti senti solo perché non sei come appari”

Oh, fa male dirtelo adesso

Ma non so più cosa sento

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui

È da tempo che cammino e

Sento sempre rumori dietro me

Poi mi giro pensando che ci sei te

E mi accorgo che oltre a me non so che c’è

Che mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

“Sei sempre stanco perché tu non hai orari”

Oh, fa male dirtelo adesso

Ma non so più cosa sento

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui

Fra i miei e i tuoi particolari

Potrei cantartele qui

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui