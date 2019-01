Ultimo, dopo Sanremo 2019 il nuovo album "Colpa delle favole"

Si presenterà al Festival di Sanremo come favorito, forte dei due album ancora nella top 10 dei più venduti e del sold out assoluto del suo prossimo tour. Ultimo è pronto per una nuova annata da record dopo aver vinto nella categorie Nuove Proposte con “Il Ballo delle incertezze”. Quest’anno porterà sul palco dell’Ariston il brano “I tuoi particolari” e già tanti sono sicuri della sua vittoria. Il nuovo album “Colpa delle favole” non uscirà in contemporanea con il Festival ma qualche mese dopo. Prima verranno lanciati in radio alcuni singoli. Si tratta della chiusura di una trilogia, come ha spiegato lo stesso artista sui propri social: «Il disco è finito. Uscirà dopo l’avventura a Sanremo. Sarà anticipato prima con dei singoli. Tenetevi pronti…Un disco che andrà a chiudere il cerchio di Pianeti e Peter Pan. Quando scrissi il primo volevo qualcosa che non avevo, sognavo di vivere in alto, volevo gridare al mondo che esistevo; ero convinto che una donna mi avrebbe cambiato la vita. Il secondo è stato l’album dove disegnavo le mie ambizioni concretizzate, volevo che Peter Pan fosse la rappresentazione del sogno che si avvera, il desiderio che muta in riuscita».

"Colpa delle favole" chiude la trilogia

“Colpa delle favole” sarà il tassello finale come spiegato da Ultimo «È la consapevolezza che quando sogni troppo prima o poi arriva la realtà. E puoi far finta di non vederla, puoi camminare più veloce quando ti accorgi che è dietro di te, ma non puoi scappare per sempre. Un giorno tornai a casa, avevo la sensazione di aver avuto tutto quello che volevo, dalla vita privata a quella della musica. E questa strana sensazione di totale appagamento mi fece paradossalmente star male… mi mi si al pianoforte, fissai il vuoto e pensai – non è colpa mia, è colpa delle favole». Nella serata dedicata ai duetti, Ultimo canterà con Fabrizio Moro, colui che lo ha “scoperto” e invitato sul palco prima di partecipare proprio al Festival di Sanremo.

Il tour di Ultimo

Dopo il Festival, Ultimo si dedicherà all’organizzazione del “Colpa delle favole tour” che partirà ad aprile. Tutte le date sono sold out e per vederlo dal vivo resta solo la data evento a Roma allo Stadio Olimpico. Per il concerto nella capitale sono stati già venduti oltre 20 mila biglietti. Questo il calendario deel “Colpa delle favole tour” 2019 di Ultimo:

Sabato 27 aprile 2019 || Eboli (SA) @ PalaSele – SOLD OUT

Martedì 30 aprile 2019 || Bari @ PalaFlorio – SOLD OUT

Domenica 5 maggio 2019 || Firenze @ Mandela Forum – SOLD OUT

Lunedì 6 maggio 2019 || Firenze @ Mandela Forum – SOLD OUT

Mercoledì 8 maggio 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Venerdì 10 maggio 2019 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

Domenica 12 maggio 2019 || Ancona @ PalaPrometeo – SOLD OUT

Giovedì 16 maggio 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Venerdì 17 maggio 2019 || Jesolo (VE) @ Palazzo del Turismo – SOLD OUT

Martedì 21 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 22 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Venerdì 25 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 26 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Martedì 28 maggio 2019 || Napoli @ Teatro PalaPartenope – SOLD OUT

Mercoledì 29 maggio 2019 || Napoli @ Teatro PalaPartenope – SOLD OUT

Venerdì 31 maggio 2019 || Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Domenica 2 giugno 2019 || Acireale (CT) @ Pal’Art Hotel – SOLD OUT

Lunedì 3 giugno 2019 || Acireale (CT) @ Pal’Art Hotel – SOLD OUT

LA FAVOLA Giovedì 4 luglio 2019 || Roma @ Stadio Olimpico

Entrambi gli album di Ultimo sono ancora nella top 10. Al secondo posto c’è "Peter Pan", album che ormai è in classifica da 50 settimane mentre al decimo c’è "Pianeti”.