Sanremo 2019, la scaletta della prima serata

Il conto alla rovescia è finito: stasera ha inizio la 69esima edizione del Festival di Sanremo e tutti gli occhi sono puntati sulla serata di apertura. Nuovi conduttori e nuovo regolamento, con tutti e 24 i cantanti in gara in un’unica categoria. Ecco cosa ci aspetta nella prima serata della seconda edizione del Festival targata Claudio Baglioni.

I cantanti ospiti della serata

Come già annunciato nella conferenza stampa di apertura di Sanremo 2019, ad aprire la 69esima edizione della kermesse sarà Andrea Bocelli, che ha debuttato proprio al Teatro Ariston, nel 1993 con “Il mare calmo della sera”. Molto probabilmente, il tenore canterà anche con il direttore artistico Baglioni. A seguire, Bocelli presenterà al pubblico il figlio Matteo, modello e cantante, che ha inciso con lui il brano “Fall on me”, contenuto nell’ultimo album del tenore, “Sì”.

L’altro gradito superospite canoro della serata è Giorgia, reduce dal successo del suo ultimo album “Pop Heart”, in cui la cantante ha reinterpretato le sue canzoni “del cuore”. Giorgia torna al Festival dove ha cominciato a spiccare il volo: vincitrice nel 1994 nella categoria Nuove Proposte con il brano “E poi”, la cantante ha poi partecipato altre tre volte al Festival, vincendolo nel 1995 con “Come saprei”. L’anno successivo si classifica terza con “Strano il mio destino” e, ormai cantante internazionale affermata, torna nel 2001 all’Ariston con “Di sole e d’azzurro”, classificandosi seconda dopo Elisa, altro ospite atteso in una delle prossime sere a Sanremo.

Gli altri ospiti della prima serata di Sanremo 2019

Non ci saranno solo cantanti sul palco dell’Ariston per la serata di apertura del Festival. Grande rivelazione dell’anno scorso proprio a Sanremo, torna nelle vesti di ospite Pierfrancesco Favino. Nella scorsa edizione l’attore ha dato prova di essere uno showman a tutto tondo e per questa sera è previsto un intervento insieme alla co-conduttrice Virginia Raffaele.

Annunciato già da qualche giorno come “quarto moschettiere” dallo stesso Baglioni, salirà stasera sul palco anche Claudio Santamaria. L’attore prenderà parte a un omaggio al quartetto Cetra insieme ai tre conduttori. Santamaria ha precisato che si limiterà a cantare, senza fare alcun riferimento a temi di politica o di attualità.

Le 24 canzoni in gara

Quest’anno in gara ci saranno ben 24 canzoni, senza alcuna distinzione tra cantanti affermati e “nuove proposte”. I due vincitori di Sanremo Giovani, Einar e Mahmood, saranno infatti in competizione insieme agli altri. Nella serata iniziale si esibiranno tutti e 24 gli artisti in gara.

Le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2019

Queste le 24 canzoni che saranno presentate stasera. L’ordine è casuale e non è ancora quello della scaletta ufficiale, che sarà resa nota dopo le 19:00.

Irama “La ragazza col cuore di latta”

Ultimo “I tuoi particolari”

Nek “Mi farò trovare pronto”

Federica Carta e Shade “Senza farlo apposta”

Patty Pravo e Briga “Un po’ come nella vita”

Negrita “I ragazzi stanno bene”

Daniele Silvestri “Argento vivo”

Francesco Renga “Aspetto che torni”

Boomdabash “Per un milione”

Enrico Nigiotti “Nonno Hollywood”

Anna Tatangelo “Le nostre anime di notte”

Loredana Berté “Cosa ti aspetti da me”

Motta “Dov’è l’Italia”

Il Volo “Musica che resta”

Nino D’Angelo e Livio Cori “Un’altra luce”

Paola Turci “L’ultimo ostacolo”

Ex otago “Solo una canzone”

Achille Lauro “Rolls Royce”

Arisa “Mi sento bene”

Simone Cristicchi “Abbi cura di me”

Zen Circus “L’amore è una dittatura”

Ghemon “Rose viola”

Einar (Vincitore Sanremo Giovani 2018)

Mahmood (vincitore di Sanremo Giovani)

Il dopofestival

La prima serata del Festival di Sanremo sarà lunga, il termine è previsto per le 01:15 circa, quando i padroni di casa Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio passeranno il testimone ai conduttori del Dopofestival: Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto. Con loro, la Superband composta da Federico Poggipollini, Sergio Carnevale, Roberto Dell’Era, Beatrice Antolini ed Enrico Gabrielli.