Sanremo 2019: tutti gli ospiti del Festival

Cantanti, attori, soubrette e conduttori: sono gli ospiti – tutti rigorosamente italiani, come aveva ampiamente preannunciato Claudio Baglioni in occasione del pre ascolto riservato alla stampa – attesi sul palco del Festival di Sanremo 2019. L’ultimo nome a essere stato pronunciato è quello di Michelle Hunziker: la soubrette ieri è stata avvistata in un ristorante giapponese di via Roma, subito lasciato per recarsi al teatro Ariston, per le prove.



Gli ospiti di Sanremo 2019: i cantanti



Il super ospite dell’edizione sarà sicuramente Luciano Ligabue, pronto a cantare sul palco del teatro Ariston “Luci d’America”, il suo singolo più recente che anticipa “Start”, il suo prossimo disco di inediti in uscita l’8 marzo 2019. Oltre a lui, a salire sul palco del teatro Ariston sarà uno degli artisti italiani più amati nel mondo: Andrea Bocelli, che per l’occasione arriverà accompagnato dal figlio Matteo. I due si esibiranno sulle note di “Fall On Me”, canzone estratta da “Sì”, l’ultimo album del tenore, uscito nell’ottobre del 2018. E, ancora, è atteso Antonello Venditti, con la tappa sanremese inserita all’interno del fitto calendario previsto dal cantautore romano per festeggiare i quarant’anni dall’uscita del suo disco più apprezzato e conosciuto, “Sotto il segno dei pesci”.

Tre uomini e tre donne. Salirà sul palco anche Elisa, che con ogni probabilità presenterà dal vivo “Anche fragile”, l’ultimo singolo estratto dal recente disco “Diari aperti”. E poi Giorgia, con il suo omaggio alla musica italiana registrato nell’album “Pop Heart”. Infine, ci sarà anche Alessandra Amoroso, di cui da poco è in rotazione radiofonica “Dalla tua parte”, il singolo più recente estratto dal disco “10”.

Gli altri ospiti di Sanremo 2019

Ma non solo cantanti. A salire sul palco di Sanremo 2019 saranno anche gli attori. A partire da Pierfrancesco Favino, già co-conduttore dell’edizione del 2018 insieme a Michelle Hunziker, atteso la prima sera per un “passaggio del testimone”: dalla coppia dell’ultimo Sanremo a Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Certa la presenza dell’attore la prima sera, a questo punto assai probabile quella della soubrette. E poi ci sarà anche Claudio Santamaria, che probabilmente supporterà il terzetto di conduttori per una sera, facendolo diventare così – anche se solo provvisoriamente – un quartetto. E poi ci sarà l’attrice Serena Rossi, protagonista del recente biopic dedicato a Mia Martini. Con ogni probabilità, l’attrice salirà sul palco del teatro Ariston per omaggiare la cantante sulle note di “Almeno tu nell’universo”, affiancata da Claudio Baglioni. Per la quota televisiva, sono attesi anche Laura Chiatti e Michele Riondino, con il loro omaggio alla coppia Mogol – Lucio Battisti. I due presenteranno in anteprima il film “Un’ avventura”, in arrivo nelle sale cinematografiche il 14 febbraio.

Oltre a loro, sono attesi anche Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, vale a dire la coppia di conduttori di “Sanremo Giovani”, il pre Festival andato in scena nel dicembre del 2018 e che ha portato alla vittoria di Mahmood ed Einar, che a febbraio vedremo in gara tra i Campioni.

Questi i nomi finora annunciati, a cui sicuramente se ne aggiungeranno altri nelle prossime ore.