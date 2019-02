Sanremo 2019, Ultimo: il rapper poeta al Festival

Il successo di Ultimo è iniziato proprio sul palco dell’Ariston: vincitore nella categoria Nuove Proposte della scorsa edizione del Festival, è ora pronto a tornare a Sanremo 2019 tra i big. Il giovane cantautore romano è tra gli artisti favoriti secondo i pronostici, seguito da altri under 30 come Irama e Il Volo. La canzone che Ultimo porterà in gara si intitola “I tuoi particolari”.

Chi è Ultimo: il boom da Sanremo in poi

Dietro lo pseudonimo di Ultimo si nasconde Niccolò Moriconi, artista romano classe 1996. Nato e cresciuto nel quartiere di San Basilio, ha iniziato a scrivere e comporre canzoni sin da giovanissimo, poco più che quattordicenne. La sua musica unisce cantautorato e rap, nel 2016 infatti è entrato nel roster di Honiro Label, etichetta indipendente di riferimento per la scena hip hop italiana. L’esordio discografico è arrivato il 6 ottobre 2017 con la pubblicazione del debut album “Pianeti”, che ha raggiunto la seconda posizione della classifica iTunes. La svolta decisiva nella carriera di Ultimo è arrivata l’anno successivo, proprio grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2018: il promettente cantautore romano ne è uscito da vincitore nella categoria “Nuove Proposte” con la sua canzone “Il ballo delle incertezze”. Questo singolo ha conquistato sin da subito pubblico e critica, aggiudicandosi anche il Premio Lunezia per il miglior testo nell’ambito della gara. Il brano è contenuto nel secondo album in studio di Ultimo, “Peter Pan”, uscito il 9 febbraio 2018 e ad ora certificato doppio disco di platino. Da quel momento la sua carriera è esplosa: il tour di presentazione del disco è andato completamente sold out, in un anno è passato dalle esibizioni nei club a riempire i palazzetti più importanti d’Italia. Le date nelle arene indoor del suo “Colpa delle favole tour” 2019, in partenza il prossimo aprile, hanno registrato il tutto esaurito ben sei mesi prima dell’inizio della tournée con oltre 110.000 biglietti venduti in poco più di un mese. Il 4 luglio 2019 Ultimo si esibirà in un concerto – evento che sicuramente segnerà la sua storia data l’importanza della venue: lo Stadio Olimpico di Roma.

“I tuoi particolari”: Ultimo a Sanremo 2019

Ultimo è tra i favoriti per il podio di Sanremo 2019, già vincitore nel 2018 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “Il ballo delle incertezze”. Per questa 69ª edizione del Festival il cantante romano presenterà al pubblico dell’Ariston il nuovo brano “I tuoi particolari”, una canzone che rievoca un ricordo nella ricerca di nuove parole per esprimere i propri sentimenti. Durante la serata dedicata ai duetti, quella di venerdì 8 febbraio, Ultimo eseguirà il brano insieme a Fabrizio Moro. La collaborazione tra i due artisti è iniziata tempo addietro: nel maggio 2017 Ultimo ha aperto un concerto del collega musicista a Roma e ad aprile 2018 ha collaborato al singolo di Moro “L’eternità (il mio quartiere)”. Il nuovo album di Ultimo, intitolato “Colpa delle favole”, uscirà dopo l’avventura sanremese, anticipato da diversi singoli. Ancora non è stata resa nota la data di pubblicazione ufficiale, ma il cantautore ha dichiarato di vedere questo nuovo disco come la chiusura di un cerchio fatti di “Pianeti” e “Peter Pan” (i precedenti album), queste le sue parole: «“Colpa delle favole” è la consapevolezza che quando sogni troppo prima o poi arriva la realtà. E puoi far finta di non vederla, puoi camminare più veloce quando ti accorgi che è dietro di te, ma non puoi scappare per sempre. Un giorno tornai a casa, avevo la sensazione di aver avuto tutto quello che volevo, dalla vita privata a quella della musica. E questa strana sensazione di totale appagamento mi fece paradossalmente star male... Mi misi al pianoforte, fissai il vuoto e pensai “non è colpa mia, è colpa delle favole”».