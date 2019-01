Ultimo in concerto, le date del tour 2019

Dopo il successo riscosso con i live dello scorso autunno nei palazzetti di Roma e Milano (con data zero a Roseto degli Abruzzi), Ultimo è pronto a tornare sul palco con il suo “Colpa delle favole tour” 2019. Le date nelle arene indoor sono andate sold out sei mesi prima dell’inizio della tournée con oltre 70.000 biglietti venduti in un mese (110.000 in 38 giorni, dopo l’annuncio dei nuovi appuntamenti). A metà dicembre 2018, il giovane cantautore romano ha annunciato un altro importantissimo show: il 4 luglio, allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo vedrà realizzata la sua favola. Di seguito il calendario completo del tour 2019, aggiornato ad ora.

“Colpa delle favole tour”: tutti i concerti del 2019

Ultimo partirà per il suo “Colpa delle favole tour” ad aprile 2019: venti date per ascoltare le sue canzoni live nei palazzetti di tutta Italia. Le date indoor sono tutte sold out, ad eccezione del concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno - Bologna in programma il prossimo 10 maggio. Attualmente, su circuito Ticketone (online e nei punti vendita autorizzati) sono ancora acquistabili biglietti per lo show bolognese in tribuna est e ovest numerata al prezzo di 46 euro (diritti di prevendita inclusi). Ancora disponibile anche qualche VIP Pack al prezzo di 74,50 euro (d.p. inclusi) per le date al Palasele di Eboli (27 aprile), Unipol Arena di Bologna (10 maggio), PalaPrometeo di Ancona (12 maggio), Palazzo del Turismo di Jesolo (17 maggio), PalaPartenope di Napoli (29 maggio) e Pal’Art Hotel di Acireale (3 giugno). Il VIP Pack include un biglietto parterre in piedi, accesso esclusivo al soundcheck prima dello show e gadget in omaggio. Per quanto riguarda “La Favola”, data del 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, ecco i prezzi dei biglietti disponibili su circuito Ticketone (diritti di prevendita inclusi): prato 36,80 euro, prato gold 46 euro, curva nord/sud visibilità limitata 28,75 euro, curva nord/sud alta e basse 39,10 euro, distinti 49,45 euro, tribuna Monte Mario (categoria 2) 49,45 euro, tribuna Monte Mario (categoria 1) 59 euro, tribuna Monte Mario 69 euro, tribuna Monte Mario gold 74,75 euro, vip pack gold (prato gold) 106 euro e vip pack platinum (tribuna Monte Mario gold) 249,75 euro. Di seguito tutte le date del “Colpa delle favole tour” 2019 di Ultimo:

27 aprile Eboli, Palasele

30 aprile Bari, Palaflorio

5 e 6 maggio Firenze, Mandela Forum

8 maggio Assago (MI), Mediolanum Forum

10 maggio Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

12 maggio Ancona, PalaRossini

16 maggio Assago (MI), Mediolanum Forum

17 maggio Jesolo (VE), Palazzo del Turismo

21, 22, 24 e 25 maggio Roma, Palazzo dello Sport

28 e 29 maggio Napoli, Teatro PalaPartenope

31 maggio Torino, PalaAlpitour

2 e 3 giugno Acireale (CT), Pal’Art Hotel

“La Favola”: 4 luglio Roma, Stadio Olimpico

Le nuove uscite di Ultimo

Da venerdì 14 dicembre 2018 viene trasmesso sulle frequenze radiofoniche il nuovo singolo di Ultimo: “Ti dedico il silenzio” (già disco d’oro). Il videoclip del brano è stato realizzato da Lorenzo Piermattei durante i live nei palazzetti di Roma e Milano dello scorso autunno, pubblicato in anteprima esclusiva su Apple Music & iTunes. Il brano è contenuto nel fortunato “Peter Pan”, secondo album in studio di Ultimo, pubblicato il 9 febbraio 2018 per Honiro Label (ad ora, certificato disco di platino).