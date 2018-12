Le nuove date del tour di Ultimo, dopo i sold out

I nuovi concerti del “Colpa delle favole Tour” di Ultimo, dopo i sold out di diverse date

Sold out dopo sold out continua a prendere forma il calendario del tour di Ultimo. Il primo vero e proprio tour del cantautore romano, che decide di fare le cose decisamente in grande, partendo subito con un giro nei palasport.

Il tour di Ultimo

La data di Napoli registra il tutto esaurito. Ma non solo. Le fanno eco Firenze, Milano, Roma e Acireale (CT). Il tutto, quando all’inizio della tournée mancano ancora sei mesi. E allora Ultimo cosa fa? Lascia o raddoppia? Raddoppia, naturalmente, e annuncia dei nuovi concerti proprio nelle città con i concerti già sold-out. Nuove date, quindi, per il “Colpa delle favole Tour 2019” che, così com’è rimodellato ora, vedrà il cantautore vincitore di Sanremo Giovani 2018 esibirsi anche il 6 maggio al Mandela Forum di Firenze, l’8 al Forum di Assago (MI), il 24 e il 25 al Palazzo dello Sport di Roma e il 3 giugno al Pal’Art Hotel di Acireale (CT). I biglietti per i nuovi appuntamenti live saranno disponibili sul sito di TicketOne dalle 11 di mercoledì 14 novembre e nei punti vendita autorizzati dalle 11 di sabato 17 novembre. Le date del “Colpa delle favole Tour”:

Sabato 27 aprile 2019, Eboli – PalaSele

Martedì 30 aprile 2019, Bari – PalaFlorio

Domenica 5 maggio 2019, Firenze – Mandela Forum (sold out)

Lunedì 6 maggio 2019, Firenze – Mandela Forum (nuova data)

Mercoledì 8 maggio 2019, Assago (MI) – Mediolanum Forum (nuova data)

Venerdì 10 maggio 2019, Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena

Domenica 12 maggio 2019, Ancona – PalaPrometeo

Giovedì 16 maggio 2019, Assago (MI) – Mediolanum Forum (sold out)

Venerdì 17 maggio 2019, Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

Martedì 21 maggio 2019, Roma – Palazzo dello Sport (sold out)

Mercoledì 22 maggio 2019, Roma – Palazzo dello Sport (sold out)

Venerdì 24 maggio 2019, Roma – Palazzo dello Sport (nuova data)

Sabato 25 maggio 2019, Roma – Palazzo dello Sport (nuova data)

Martedì 28 maggio 2019, Napoli – Teatro PalaPartenope (sold out)

Mercoledì 29 maggio 2019, Napoli – Teatro PalaPartenope

Venerdì 31 maggio 2019, Torino – Pala Alpitour

Domenica 2 giugno 2019, Acireale (CT) – Pal’Art Hotel (sold out)

Lunedì 3 giugno 2019, Acireale (CT) – Pal’Art Hotel (nuova data)

Il cantautore è reduce dalle tre date (tutte rigorosamente sold out) nei due principali palasport italiani: l’1 e il 2 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 4 al Forum di Assago. Tre show che hanno fatto registrato il tutto esaurito e che sono stati anticipati dalla data zero del 30 ottobre al Pala Remo Maggetti a Roseto degli Abruzzi (TE).

“Cascare nei tuoi occhi”: il più recente singolo di Ultimo

Attualmente è in rotazione radiofonica “Cascare nei tuoi occhi”, singolo certificato oro, inserito in “Peter Pan”. Il pezzo, un’intensa ballata, è nelle radio dal 14 settembre ed è il terzo singolo estratto dall’ultimo album del cantautore romano (già disco di platino). Il brano porta la firma dello stesso Ultimo e nelle classifiche di vendita settimanali ha raggiunto la sesta posizione. L’uscita della canzone è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip girato a Shanghai. Protagonista è lo stesso cantautore romano, dipendente di un hotel, che prova a conquistare una ragazza di cui si è perdutamente innamorato.