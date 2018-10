Ultimo: annunciate nuove date per il tour 2019

Sono passati solo pochi giorni dall’apertura delle vendite del tour 2019 di Ultimo: il suo “Colpa delle favole tour” ha già registrato il sold out all’appuntamento di Napoli del 28 maggio 2019, così, a grande richiesta, è stato raddoppiato il concerto nel capoluogo campano con un secondo live il prossimo 29 maggio. Inoltre, sono state aggiunte altre due nuove date in calendario: il 27 aprile al PalaSele di Eboli e il 30 aprile al PalaFlorio di Bari.

Info e biglietti per le nuove date

I biglietti per le nuove date di Ultimo (annunciate a Napoli, Eboli e Bari) sono disponibili online su circuito Ticketone a partire da oggi, 24 ottobre, mentre per l’acquisto nei punti vendita autorizzati si dovranno aspettare le ore 11 di sabato 27 ottobre. Ecco i prezzi per assistere al concerto del 27 aprile al PalaSele di Eboli: parterre (posto unico non numerato) 30 euro + diritti di prevendita, tribuna gold numerata 47 euro + d.p., tribuna primo settore (est e ovest) numerato 42 euro + d.p., tribuna secondo e terzo settore (est e ovest) numerato 37 euro + diritti di prevendita. Per la data del 30 aprile al PalaFlorio di Bari i prezzi dei biglietti sono i seguenti: parterre 35 euro + d.p., primo anello numerato 45 euro + d.p., secondo anello numerato 40 euro + d.p., terzo anello non numerato 35 euro + diritti di prevendita. Per la nuova data del 29 maggio al PalaPartenope di Napoli i prezzi sono: parterre 30 euro + d.p. e tribuna numerata 40 euro + diritti di prevendita. Per tutte le date sono disponibili anche i Vip Pack, che includono: un biglietto parterre, l’accesso esclusivo al soundcheck di Ultimo prima dello show e un gadget omaggio. Il prezzo del Vip Pack è di 70 euro + d.p. per tutte le date del tour, ad eccezione del concerto di Bari per cui il prezzo è di 75 euro + diritti di prevendita.

Tutte le date del “Colpa delle favole tour”

Tra pochi giorni Ultimo si esibirà sul palco di due palazzetti tra i più importanti d’Italia: 1 e 2 novembre al PalaLottomatica di Roma e 4 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Questi appuntamenti saranno anticipati da una data zero fissata per il 30 ottobre al Pala Remo Maggetti di Roseto degli Abruzzi. Il giovane cantautore romano partirà poi per il “Colpa delle favole tour” nel 2019, tournée che prende il nome dal nuovo album di Ultimo: “Colpa delle favole” verrà pubblicato proprio nel corso del prossimo anno, si presume nei primi mesi del 2019. Di seguito tutte le date aggiornate del nuovo tour: