Ultimo chiude il tour in concerto allo stadio Olimpico di Roma il 4 luglio

Ben sei concerti in programma per il “Colpa delle favole Tour” e che sono già sold out. Ma evidentemente un risultato che non è ancora abbastanza per Ultimo, il cantante romano vincitore dell’ultima edizione di Sanremo nella categoria dedicata ai giovani con la sua “Il ballo delle incertezze”. E così, record assoluto per un esordiente su quel palco, ecco l’annuncio: a conclusione del tour ci sarà un concerto – evento, unico, allo stadio Olimpico di Roma, la città natale del cantautore. Il concerto, dal titolo emblematico “La favola”, è in programma per giovedì 4 luglio 2019 e sarà quindi l’ultima tappa del tour che prenderà il via il 27 aprile, dal PalaSele di Eboli, per poi toccare i palasport delle principali città d’Italia.

Il tour nei palasport

Il tour che attende Ultimo sarà la sua prima tournée esclusivamente nei palasport, dopo le date – evento del 2018 al Palazzo dello Sport di Roma e al Forum di Assago, poco fuori di Milano. Il tour quindi partirà il 27 aprile dal PalaSele di Eboli, con le ultime due date in programma il 2 e il 3 luglio al Pal’Art Hotel di Acireale. Come dicevamo, sono già sei gli show completamente sold – out: la data del 5 maggio 2019 al Mandela Forum di Firenze, del 16 maggio 2019 al Forum di Assago (Milano), del 21 e 22 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, del 28 maggio al PalaPartenope di Napoli e del 2 giugno al Pal’Art Hotel di Acireale (CT). E di conseguenza sono diverse le date che sono state raddoppiate (o triplicate).

Le date dei concerti del “Colpa delle favole Tour”:

Sabato 27 aprile 2019 Eboli, PalaSele

Martedì 30 aprile 2019 Bari, PalaFlorio

Domenica 5 maggio 2019 Firenze, Mandela Forum (sold out)

Lunedì 6 maggio 2019 Firenze, Mandela Forum

Mercoledì 8 maggio 2019 Assago (MI), Mediolanum Forum

Venerdì 10 maggio 2019 Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Domenica 12 maggio 2019 Ancona, PalaPrometeo

Giovedì 16 maggio 2019 Assago (MI), Mediolanum Forum (sold out)

Venerdì 17 maggio 2019 Jesolo (VE), Palazzo del Turismo

Martedì 21 maggio 2019 Roma, Palazzo dello Sport (sold out)

Mercoledì 22 maggio 2019 Roma, Palazzo dello Sport (sold out)

Venerdì 24 maggio 2019 Roma, Palazzo dello Sport

Sabato 25 maggio 2019 Roma, Palazzo dello Sport

Martedì 28 maggio 2019 Napoli, Teatro PalaPartenope (sold out)

Mercoledì 29 maggio 2019 Napoli, Teatro PalaPartenope

Venerdì 31 maggio 2019 Torino, Pala Alpitour

Domenica 2 giugno 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel (sold out)

Lunedì 3 giugno 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel

I biglietti per il tour

Tutti i biglietti per i concerti (fatta eccezione per quello in programma allo stadio Olimpico) sono già in vendita nel sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati. I tagliandi per il live allo stadio Olimpico di Roma, invece, saranno disponibili in presale esclusiva dedicata agli iscritti al fan club di Ultimo dalle 16 di lunedì 17 dicembre e saranno acquistabili proprio nel sito dello stesso fan club. I non iscritti al fan club dovranno aspettare appena un giorno e quindi potranno acquistare i tagliandi a partire dalle 16 di martedì 18 dicembre sul sito di TicketOne e dalle 16 di venerdì 21 dicembre anche in tutti i punti vendita autorizzati.