Dopo la prima esibizione a Sanremo 2019 con il brano “I tuoi particolari”, Ultimo ha svelato la data d’uscita e la tracklist del suo nuovo album in uscita: “Colpa delle favole”. Il disco sarà composto da 13 canzoni e conterrà, ovviamente, anche il singolo sanremese. Ecco tutti i dettagli.

“Colpa delle favole”: data d’uscita e tracklist

Come già preannunciato, il nuovo e attesissimo album di Ultimo si intitolerà “Colpa delle favole” e uscirà dopo la sua partecipazione a Sanremo 2019. A seguito della prima esibizione al Festival con il brano “I tuoi particolari”, il giovane cantautore ha scoperto le carte in tavola: il disco verrà pubblicato il 5 aprile 2019, sempre per Honiro Label, e conterrà 13 tracce. Tra le canzoni presenti in “Colpa delle favole” non poteva mancare il singolo sanremese “I tuoi particolari”, che ha riscosso subito un grande successo tra il pubblico conquistando la prima posizione nella classifica brani di iTunes. Nella cover del disco, in bianco e nero, Ultimo è seduto a gambe incrociate, mentre si tappa le orecchie ed urla. Un paio di settimane fa l’artista romano ha parlato sui social del nuovo album, offrendo ai fan una visione d’insieme del suo percorso artistico, queste le sue parole: «Il disco è finito. Uscirà dopo l’avventura a Sanremo. Sarà anticipato prima con dei singoli. Tenetevi pronti... un disco che andrà a chiudere il cerchio di “Pianeti” e “Peter Pan”. Quando scrissi il primo volevo qualcosa che non avevo, sognavo di vivere in alto, volevo gridare al mondo che esistevo; ero convinto che una donna mi avrebbe cambiato la vita. Il secondo è stato l’album dove disegnavo le mie ambizioni concretizzate, volevo che “Peter Pan” fosse la rappresentazione del sogno che si avvera, il “desiderio che muta in riuscita”. “Colpa delle favole” è la consapevolezza che quando sogni troppo prima o poi arriva la realtà. E puoi far finta di non vederla, puoi camminare più veloce quando ti accorgi che è dietro di te, ma non puoi scappare per sempre. Un giorno tornai a casa, avevo la sensazione di aver avuto tutto quello che volevo, dalla vita privata a quella della musica. E questa strana sensazione di totale appagamento mi fece paradossalmente star male... mi misi al pianoforte, fissai il vuoto e pensai “non è colpa mia, è colpa delle favole”». Raccontata la genesi del disco, ecco svelati i titoli delle canzoni di “Colpa delle favole”:

Colpa delle favole I tuoi particolari Quando fuori piove Ipocondria Fateme cantà Rondini al guinzaglio Amati sempre Quella casa che avevamo in mente Piccola stella Aperitivo grezzo Fermo Il tuo nome (comunque vada con te) La stazione dei ricordi

I progetti di Ultimo dopo Sanremo

Ultimo, secondo i pronostici, è tra i cantanti favoriti a Sanremo 2019. Questa è la sua seconda partecipazione al Festival, ricordiamo infatti la sua vittoria tra le “Nuove proposte” della scorsa edizione con il brano “Il ballo delle incertezze”. Quest’anno, dopo aver presentato la nuova canzone “I tuoi particolari” al pubblico dell’Ariston, il cantautore romano partirà in tour per una lunga serie di date nei palazzetti di tutta Italia, tutte già completamente sold out da mesi. La tournée inizierà il 27 aprile dal Palasele di Eboli, poco dopo l’uscita del nuovo album “Colpa delle favole”. In programma anche un importantissimo concerto allo Stadio Olimpico di Roma (il 4 luglio 2019), la data è stata chiamata “La favola” e i biglietti sono disponibili su circuito Ticketone.