Sanremo 2019: i cantanti favoriti secondo i pronostici

Mancano poche ore all’inizio della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Ma sono settimane – più precisamente dall’annuncio dei nomi dei 24 artisti in gara quest’anno – che a tenere banco sono i pronostici sul vincitore della kermesse canora. Ad avere maggiore voce in capitolo, naturalmente, sono i bookmaker. Lo scorso anno le previsioni degli scommettitori avevano poi trovato riscontro nella realtà, con la vittoria della coppia composta da Ermal Meta e Fabrizio Moro e la loro “Non mi avete fatto niente”. Altra categoria che ha già detto la sua, quella composta dai giornalisti: gli unici, oltre agli addetti ai lavori, ad aver già ascoltato le 24 canzoni in gara. E, così come era già avvenuto lo scorso anno, anche per questa nuova edizione del Festival il parere dei bookmaker e della stampa sembra andare nella stessa direzione: il favorito assoluto per la vittoria del Festival di Sanremo 2019 è Ultimo, che sul palco del teatro Ariston canterà “I tuoi particolari”. Nel caso in cui i pronostici dovessero avverarsi, quindi, il cantante romano eguaglierebbe Francesco Gabbani, ripetendo un record che fino a questo momento era stato del solo cantautore di Carrara: la vittoria nella sezione dedicata alle Nuove Proposte e in quella riservata ai Campioni, un anno dopo l’altro.

I favoriti secondo i bookmaker



Circa il trionfo di Ultimo con “I tuoi particolari” sono d’accordo tutti i siti di sommesse, che danno la sua vittoria in quote che sono comprese tra il 2.20 e i 2.50. Principale indiziato come “guastafeste” è Irama, con una quota che invece oscilla tra il 2.50 e il 4. Il cantante è fresco vincitore di “Amici” ed è piuttosto facile immaginare che il suo bacino di voti proverrà soprattutto dal pubblico femminile più giovane. Infine, gli “outsider”, tra i favoriti sono i tre tenori de Il Volo: la loro vittoria è quotata tra il 3.50 e il 5.50, ma è in rialzo. Difficile immaginare che il trio ripeterà il successo di “Grande amore”. Il trionfo di “Mi farò trovare pronto” di Nek è dato con una quota che va dal 5 al 7. Ancora, troviamo Daniele Silvestri, l’artista che più è piaciuto alla stampa: per lui, quota 8, ma è destinata a scendere. Segue Arisa, sulla cui vittoria i siti di scommesse sono piuttosto concordi sulla quota 10. Infine, troviamo Francesco Renga, con un trionfo che è quotato tra 10 e 17.



I favoriti secondo i giornalisti



Ripete quanto predetto dai bookmaker il parere della stampa, secondo cui a trionfare sarà Ultimo, con la possibile sorpresa di Irama. Quanto invece alla vittoria del Premio della critica, questo sembra essere orientato a finire tra le mani di Daniele Silvestri, con Simone Cristicchi e Francesco Motta possibili pretendenti alternativi. Il brano più apprezzato dai giornalisti è infatti “Argento vivo”, cantato da Silvestri insieme al rapper Rancore. Ma ad aver ricevuto il plauso della stampa è anche il pezzo che sarà presentato sul palco del teatro Ariston dagli Zen Circus, “L’amore è una dittatura”. Due canzoni, soprattutto quest’ultima, che però sembra abbiano poche possibilità di salire sul gradino più alto del podio di Sanremo 2019.