Nek all'Arena di Verona per una notte magica

Il 22 settembre Nek torna all' Arena di Verona per un concerto unico. I biglietti saranno in prevendita dall'1 febbraio per il fan club ufficiale, poi la possibilità di acquisto si allargherà. Tutte le informazioni

Questo l’appuntamento che segna il ritorno live di NEK Filippo Neviani in uno degli spazi più prestigiosi e belli al mondo, l’anfiteatro veronese, a due anni dal concerto evento del 2017 che aveva fatto registrare il sold out con 12.000 persone. Una serata magica, imperdibile… il pubblico dell’Arena si stringerà attorno a NEK, facendosi trascinare dalla sua musica, dai suoi più grandi successi e dall’incredibile carisma che sprigiona sempre sul palco.



I biglietti per il concerto del 22 settembre, prodotto da Friends & Partners, saranno disponibili in presale per gli iscritti al FilGood Social Club, fan club ufficiale di Nek, dalle ore 11 dell'1 febbraio. Dalle ore 11 di sabato 2 febbraio saranno invece disponibili su www.ticketone.it e dalle ore 11 di sabato 9 febbraio nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.fepgroup.it).



Nek è in gara al Mi farò trovare pronto, 69° Festival di Sanremo con un brano scritto dall’artista insieme a Luca Chiaravalli e Paolo Antonacci, che sarà contenuto nel suo prossimo album di inediti, in uscita in primavera, a cui sta lavorando in questi mesi. Nella serata di venerdì 8 febbraio, Nek reinterpreterà il suo brano insieme all’amico e attore Neri Marcoré, in una versione completamente inedita che sorprenderà. A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per Nek è il Maestro Massimo Zanotti. Mi farò trovare pronto, brano che musicalmente trasmette l’energia a cui Nek da sempre ha abituato il suo pubblico, è ispirato a una poesia di Jorge Luis Borges, È l’amore, e a un viaggio nelle favelas brasiliane che l’artista ha realizzato lo scorso anno, dove ha visto con i propri occhi quello che l’amore può realmente fare.

Il brano “Mi farò trovare pronto” uscirà in digitale e in tutte le radio da mercoledì 6 febbraio e, dall’8 febbraio, in una versione limitata 45 giri con vinile bianco (già disponibile in pre-order). Da domani, venerdì 1 febbraio, inoltre, il brano sarà disponibile in pre-save su Spotify