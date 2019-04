Ultimo, il nuovo singolo è “Rondini al guinzaglio"

Il nuovo singolo di Ultimo è “Rondini al guinzaglio” ed entra in rotazione radiofonica per il lancio del suo nuovo album “Colpa delle favole”, uscito il 5 aprile. Il brano sarà accompagnato da un video e racconta il desiderio di Ultimo di essere portato altrove, libero di amare senza pregiudizi, alla ricerca di leggerezza e di un mondo in cui sia possibile sbagliare, superare gli ostacoli e “dove vive e si ribella ogni rondine al guinzaglio". Il brano è stato preceduto da “Fateme cantà” e soprattutto dalla canzone “I tuoi particolari”, presentata all’ultima edizione del Festival di Sanremo, arrivata seconda nella classifica finale e certificata disco di platino. Anche “Fateme cantà” ha subito colpito nel segno raggiungendo all’uscita la prima posizione nella classifica Itunes. Ma il successo di Ultimo non si ferma solo ai singoli finora estratti, infatti “Colpa delle favole” esce mentre nella classifica degli album più venduti in Italia sono ancora presenti sia “Peter Pan” che “Pianeti”, i primi due progetti discografici del cantautore.

Il testo di "Rondini al guinzaglio"

Portami a sentire le onde del mare

portami vicino le cose lontane

portami dovunque basta che ci sia posto

per una birra e qualche vecchio rimpianto

E portami a sentire il rumore del vento

che tanto torneresti in qualsiasi momento

portami dovunque basta che ci sia posto

per un sorriso e qualche vecchio rimpianto

dove vuoi, non dove sai

dove esisti e non ci sei

Portami con te

portami con te

dove tutto si trasforma

dove il mondo non mi tocca

e portami con te

portami con te

dov’è leggero il mio bagaglio

dove mi ami anche se sbaglio

dove vola e si ribella

ogni rondine al guinzaglio

E portami al sicuro ma senza parlare

e lascia che lo faccia il tuo modo di fare

portami di corsa in un ponte lì in alto

che unisce il tuo dolore al tuo solito incanto

E portami ti prego dove preferisci

dove se metti piede in un attimo esisti

perché non c’è risposta alle cose passate

tu portami ad amare le cose mai amate

e dove vuoi, non dove sai

dove esisti e non ci sei

tu portami con te

portami con te

dove tutto si trasforma

dove il mondo non mi tocca

e portami con te

tu portami con te

dov’è leggero il mio bagaglio

dove mi ami anche se sbaglio

dove vola e si ribella

ogni rondine al guinzaglio

dove il cielo si muove se lo guardi attentamente

dove basta un minuto intenso per vivere sempre

dove piove ma tu esci per bagnare la mente

perché se la vita è nostra non ci ostacola niente

dove al posto dei piedi hai due pagine vuote

e ogni passo che compi loro scritturano note

dove il sole è un’ipotesi e tu puoi solo pensarlo

ma ti basta perché ti riempi di idee per nutrirlo

quando sarà primavera

tu portami con te

portami con te

dove tutto si trasforma

dove il mondo non mi tocca

e portami con te

tu portami con te

dov’è leggero il mio bagaglio

dove mi ami anche se sbaglio

dove vola e si ribella

ogni rondine al guinzaglio

L'album "Colpa delle favole"

Il desiderio di Ultimo è di riuscire a piazzare tutti e tre album nella top ten, un record che sembra davvero alla sua portata. “Colpa delle favole” è composto da tredici tracce ed è pubblicato su etichetta Honiro, mentre la distribuzione è affidata a Believe. Nell’album Niccolò Morriconi (è questo il vero nome del cantautore romano) si interroga sulla felicità, sulle illusioni e sul raggiungimento di un equilibrio sia nella vita che nell’amore. In un’intervista esclusiva a SkyTg24 ha dichiarato: «È nato per l'esigenza di chiudere una trilogia con Pianeti e Peter Pan: il primo raccontava le cose che non avevo e volevo conquistare, nel secondo le ambizioni si concretizzano. Qui affido la colpa alle favole per non darla a me, i brani mi piace pensarli scritti in quasi 70 anni». Questa la tracklist di “Colpa delle favole”:

Colpa delle favole I tuoi particolari Quando fuori piove Ipocondria Fateme cantà Rondini al guinzaglio Amati sempre Quella casa che avevamo in mente Piccola stella Aperitivo grezzo Fermo Il tuo nome (comunque vada con te) La stazione dei ricordi

Il tour sold out di Ultimo

A fine aprile Ultimo tornerà in tour per promuovere il suo nuovo album. Si parte giovedì 25 aprile dal Palasport di Vigevano, in provincia di Pavia, con la data zero. La prima data vera e propria sarà invece sabato 27 aprile al PalaSele di Eboli, in provincia di Salerno. Il tour dell’artista romano si concluderà lunedì 3 giugno al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. Tutti i concerti sono sold out da settimane. Dopo il tour nei palasport, Ultimo sarà protagonista di una doppia data negli stadi: la data zero del 29 giugno allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine (i biglietti sono in vendita sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati), e il concerto già tutto esaurito da settimane, in programma per giovedì 4 luglio allo stadio Olimpico di Roma. In mezzo la data di Locarno. Questi tutti i concerti in programma:

Giovedì 25 aprile 2019 || Vigevano (PV) @ Palasport – DATA ZERO SOLD OUT

Sabato 27 aprile 2019 || Eboli (SA) @ PalaSele – SOLD OUT

Martedì 30 aprile 2019 || Bari @ PalaFlorio – SOLD OUT

Domenica 5 maggio 2019 || Firenze @ Mandela Forum – SOLD OUT

Lunedì 6 maggio 2019 || Firenze @ Mandela Forum – SOLD OUT

Mercoledì 8 maggio 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Venerdì 10 maggio 2019 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

Domenica 12 maggio 2019 || Ancona @ PalaPrometeo – SOLD OUT

Giovedì 16 maggio 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Venerdì 17 maggio 2019 || Jesolo (VE) @ Palazzo del Turismo – SOLD OUT

Martedì 21 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 22 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Venerdì 24 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 25 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Martedì 28 maggio 2019 || Napoli @ Teatro PalaPartenope – SOLD OUT

Mercoledì 29 maggio 2019 || Napoli @ Teatro PalaPartenope – SOLD OUT

Venerdì 31 maggio 2019 || Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Domenica 2 giugno 2019 || Acireale (CT) @ Pal’Art Hotel – SOLD OUT

Lunedì 3 giugno 2019 || Acireale (CT) @ Pal’Art Hotel – SOLD OUT

LIVE @CONNECTION FESTIVAL

Sabato 15 giugno 2019 || LOCARNO @ Connection Festival c/o Piazza Grande

“LA FAVOLA”