Ultimo, il nuovo album “Colpa delle favole” esce il 5 aprile

Manca sempre meno all’uscita di “Colpa delle favole”, il nuovo album di inediti di Ultimo. Il terzo in tre anni, per il cantautore romano: un percorso che era iniziato nel 2017 con “Pianeti” e che poi è proseguito l’anno scorso con “Peter Pan”.

“Colpa delle favole”: il nuovo album di inediti di Ultimo

Ora è tempo di un terzo capitolo per Ultimo. Un terzo capitolo che risponde al nome di “Colpa delle favole”: tredici tracce su etichetta Honiro e distribuzione Believe, nel corso delle quali Niccolò Morriconi (è questo il vero nome del cantautore romano) si interroga sulla felicità, sulle illusioni e sul raggiungimento di un equilibrio sia nella vita che nell’amore. L’uscita del disco è stata anticipata dalla pubblicazione del singolo “I tuoi particolari”: un brano che è già stato certificato disco di platino e che ha permesso a Ultimo di classificarsi al secondo posto nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, alle spalle di Mahmood e davanti a Il Volo. Dopo “I tuoi particolari”, Ultimo ha rilasciato una nuova canzone, questa volta in dialetto romanesco: “Fateme cantà”, che ha debuttato al numero uno della classifica di iTunes. L’uscita del brano è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip firmato dal regista Emanuele Pisano e che ha visto la partecipazione di Antonello Venditti. Le canzoni della tracklist di “Colpa delle favole”:

Colpa delle favole I tuoi particolari Quando fuori piove Ipocondria Fateme cantà Rondini al guinzaglio Amati sempre Quella casa che avevamo in mente Piccola stella Aperitivo grezzo Fermo Il tuo nome (comunque vada con te) La stazione dei ricordi

“Rondini al guinzaglio”: il nuovo singolo di Ultimo

L’uscita di “Colpa delle favole” segnerà inoltre l’entrata in rotazione radiofonica del nuovo singolo estratto dal disco, “Rondini al guinzaglio”, che sarà accompagnato anche da un videoclip. Il brano racconta il desiderio di Ultimo di essere portato altrove, libero di amare senza pregiudizi, alla ricerca di leggerezza e di un mondo in cui sia possibile sbagliare, superare gli ostacoli e “dove vive e si ribella ogni rondine al guinzaglio.

Il nuovo tour di Ultimo nei palazzetti dello sport italiani

I brani de “Colpa delle favole” saranno protagonisti del nuovo tour di ultimo nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. La tournée prenderà il via giovedì 25 aprile dal Palasport di Vigevano, in provincia di Pavia, con la data zero. La prima data vera e propria sarà invece sabato 27 aprile al PalaSele di Eboli, in provincia di Salerno. Il tour dell’artista romano si concluderà lunedì 3 giugno al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. Tutti i concerti sono sold out da settimane. Dopo il tour nei palasport, Ultimo sarà protagonista di una doppia data negli stadi: la data zero del 29 giugno allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine (i biglietti sono in vendita sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati), e il concerto già tutto esaurito da settimane, in programma per giovedì 4 luglio allo stadio Olimpico di Roma.