Ultimo, il nuovo singolo è "Fateme cantà": il testo

"Fateme cantà" è il nuovo singolo di Ultimo che farà parte dell'album "Colpa delle favole" in uscita il 5 aprile. Il cantante è atteso da un lungo tour sold out

In attesa del nuovo album “Colpa delle favole” in uscita il 5 aprile, Ultimo ha pubblicato negli store di musica digitale e nelle piattaforme streaming il nuovo singolo “Fateme cantà”, primo inedito composto e cantato dal cantautore in dialetto romano. «Forse è la canzone più cruda che abbia mai scritto, più vera. Cruda, ma vera. Una canzone in romano», ha spiegato Ultimo. A poche ore dall’uscita è già entrato nella Top 10 di iTunes scalando velocemente posizioni ed entrando anche nei Trend Topic di Twitter. Nel brano Ultimo chiede essere lasciato solo per cantare perché sono troppe le cose con cui fatica ancora a rapportarsi, dalle immagini tristi di “vita comune” in mezzo alla strada fino ad alcuni aspetti del successo.

Il testo del singolo "Fateme cantà"

Questo il testo della canzone “Fateme cantà”:

Che giornata, che giornata eh

son distrutto eh, son distrutto

camerieré portame er vino

Fateme cantà che non c’ho voglia di stà con sta gente

che me parla ma non dice niente, eh

fateme cantà che me sento anche un pò innervosito

da sta gente che me chiede una foto

io vorrei parlarglie de loro, oh

fateme cantà sto a impazzì appresso a troppe esigenze

c’ho bisogno all’appello de dì che so assente, eh

E fateme cantà per l’amici che ho lasciato al parcheggio

io che quasi me ce sento en colpa pe avuto sto sporco successo

che amico sul palco e t’ammazza sul resto

Fateme cantà nun so bono a inventarmi discorsi

sbaglio i modi, i toni e anche i tempi

parlo piano manco me sentiresti

fateme cantà che a ste cene con questi in cravatta

parlo a gesti non so la loro lingua, eh

Fateme cantà per quer tizio che non c’ha più il nome

sta per strada e elemosina un core

per quel padre se strigne gli occhi

davanti a suo figlio per proteggergli i sogni, oh

Fateme cantà per sti gatti che aspettano svegli

un motore per starsene caldi

per i ricordi che me spezzano er sonno

e a letto mi fanno girare come un matto

un matto, un matto'

na na na na na na na na na na na na

na na na na na na na na na na na na

na na na na na na na na na na na na

na na na na na na na na na na na na

Il tour nei palazzetti e negli stadi

Dopo il grande successo di “I tuoi particolari”, brano arrivato al secondo posto al Festival di Sanremo 2019 e che ha venduto oltre 25 mila copie, Ultimo è atteso da un tour per promuovere il nuovo album e che ha fatto registrare in poco tempo sold out. Il cantautore si esibirà nei palasport, mentre le ultime due date saranno negli stadi. Questo il calendario aggiornato del tour: