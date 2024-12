The New Toy, trama e cast del film di Natale stasera in tv

Titolo originale “Le Nouveau Jouet", il remake francese del film americano "Giocattolo a ore", va in onda in prima tv su Rai 2 mercoledì 18 dicembre

Quando Etienne decide di portare il ragazzino in negozio, per fargli scegliere il giocattolo che vuole per il suo compleanno, il ragazzino sceglie... Samy!

Philippe Etienne , l’uomo più ricco di Francia, possiede un sontuoso negozio di giocattoli. Qui lavora come guardiano notturno Samy , un giovane sempre sorridente, che sta per diventare padre. Etienne invece è vedovo, e si prende cura da solo del viziatissimo figlio Alexandre.

Al centro della trama di The New Toy troviamo un giocattolo... umano!

Mercoledì 18 dicembre va in onda in prima tv su Rai 2 The New Toy, film francese con Daniel Auteuil.

Il cast

I protagonisti di The New Toy, rispettivamente nei panni di Philippe Étienne e Sami Chérif, sono Daniel Auteuil e Jamel Debbouze.

Daniel Auteuil ha cominciato a recitare a teatro negli anni Settanta, per poi approdare al cinema con Appuntamento con l'assassino. A regalargli la fama, nel 1986, è Jean de Florette, in cui recita con Yves Montand e Gérard Depardieu, e per il quale vince il Premio Césear. Negli anni Duemila viene spesso scelto per ruoli da "cattivo", in produzioni come 36 Quai des Orfèvres e Niente da nascondere. In Italia recita nella commedia N (Io e Napoleone).

Figlio di immigrati marocchini, Jamel Debbouze è un attore famoso in Italia e all'estero, nel cast di film come Il favoloso mondo di Amélie, Asterix & Obelix - Missione Cleopatra e Lei mi odia di Spike Lee. Nel 2006 vince il Prix d'interprétation masculine per Days of Glory.