Gérard Depardieu, la procura di Parigi chiede processo per stupro

Il 'mostro sacro' del cinema francese, 75 anni, è stato incriminato il 16 dicembre 2020 dopo una denuncia dell'attrice Arnould, 28 anni, che lo accusa di due stupri commessi il 7 e il 13 agosto 2018 a casa dell'attore situata nel sesto arrondissement della capitale. Spetta ora al giudice istruttore incaricato del caso ordinare l'apertura del processo. Queste requisizioni "sono il risultato di una lunga indagine che ha permesso di raccogliere gli elementi che corroborano la parola della mia cliente", ha commentato Carine Durrieu-Diebolt, avvocato di Charlotte Arnould. "Per lei si tratta di un enorme passo avanti pieno di speranza in attesa dell'ordine del giudice istruttore che chiuderà le indagini", ha aggiunto il legale.

Al momento gli avvocati dell'attore non hanno commentato la notizia. Depardieu contesta le accuse di violenza sessuale formalizzate da diverse altre donne. "Mai, mai, ho abusato di una donna", ha detto nell'ottobre 2023 a Le Figaro, riferendosi alla denuncia di Arnould. L'attrice, 22enne all'epoca dei fatti, "aveva inizialmente presentato una denuncia nell'agosto 2018 a una gendarmeria delle Bouches-du-Rhone, poi la procura di Aix-en-Provence aveva ceduto la giurisdizione alla procura di Parigi, che ha competenza territoriale", ha ricordato la procura di Parigi. Al termine delle indagini svolte dal terzo distretto della polizia giudiziaria, "il procedimento era stato chiuso con la motivazione che i fatti apparivano non sufficientemente caratterizzati" nel giugno 2019. Charlotte Arnould aveva poi presentato una denuncia costituendosi parte civile, il 10 marzo 2020 a Parigi, presso il decano dei giudici inquirenti. "Dopo aver riesaminato la procedura, il 31 luglio 2020 l'ufficio del procuratore di Parigi ha chiesto l'apertura di un'indagine giudiziaria per stupro", ha dichiarato l'ufficio del pubblico ministero. Inoltre, Depardieu sarà processato davanti al tribunale penale di Parigi a ottobre per aggressioni sessuali commesse su due donne durante le riprese del film di Jean Becker, "Le persiane verdi", nel 2021.