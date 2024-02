L'attore, già denunciato per strupro da un'attrice e pubblicamente accusato da altre due, è di nuovo al centro delle polemiche. A parlare di violenza sessuale è stata, questa volta, un'assistente di scena

Il nome di Gérard Depardieu riempie le cronache ormai da tempo. Nel mirino della stampa (e dei tribunali) sono finiti i suoi presunti abusi sessuali, la sua violenza verbale e gli atti discriminatori che - secondo diverse persone - avrebbe commesso. Ad accusarlo è ora una sua ex assistente.

Le nuove accuse a Gerard Dépardieu

Già denunciato per stupro da un'attrice, e pubblicamente accusato da altre due, Gérard Depardieu è finito nuovamente sotto inchiesta. Il motivo? Le violenze sessuali che avrebbe compiuto nel 2014, sul set di un film. Secondo quanto anticipato da Le Courrier de l'Ouest, e confermato dalla Procura di Parigi, la denuncia arriva da un'ex assistente di studio.

Christian Saint-Palas, l'avvocato di Depardieu, si è detto sorpreso da queste nuove accuse. "Apprendiamo dell'esistenza di questa denuncia dai giornali", ha detto. Come legale, Saint-Palais ha deciso di non esprimersi pubblicamente, limitandosi a contestare ogni accusa per conto del suo cliente.

Secondo quanto scritto dalla stampa, l'assistente di studio all'epoca dei fatti aveva 24 anni. L'attore l'avrebbe palpeggiata, e le avrebbe fatto proposte oscene durante le riprese del film di Jean-Pierre Mocky Le Magicien et les Siamois.