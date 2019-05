Clementino, il nuovo album è “Tarantelle”: le canzoni

Il 3 maggio scorso è uscito “Tarantelle”, il nuovo album di Clementino. Il disco contiene 14 tracce, featuring con importanti nomi dell’attuale panorama della musica italiana e rappresenta il lavoro discografico della maturità, più evocativo e concreto, con cui il rapper torna alla musica.

Il nuovo disco

“Tarantelle” è il nuovo album di Clementino, uscito lo scorso 3 maggio e presentato al Teatro Verdi di Milano. Si tratta di un lavoro sul quale il cantante campano ha lavorato molto e che rappresenta il disco della maturità e della svolta. Queste sono le parole che sui social l’artista ha rivolto ai fan, proprio nel giorno dell’uscita dell’album: «Quando alla fine degli anni ‘90 ho scritto la mia prima rima, non immaginavo tutto questo, ma sentivo qualcosa dentro di me che diceva “Clemè spakk tutt cos!” E da quel giorno sono stato sempre un rapper, ogni giorno, per tanti anni, sono stato quello che volevo essere, e lo sono ancora. Si dice che ogni album per noi artisti è come un figlio. Allora adesso va figlio mio, va tra la gente, e fai capire quante ne abbiamo passate, fai capire la verità, fai capire che cosa è il rap, perché in fondo il rap è solo e semplicemente una cosa... la verità. Tarantelle, il mio nuovo album fuori dovunque! Vi amo».

Tracce, featuring e tracklist

“Tarantelle” si compone di 14 tracce, che ne fanno un album “più a fuoco, il più evocativo, il più concreto”, come lo ha definito lo stesso Clementino nel video di presentazione. È il disco in cui il rapper vuole godere della vita da cantante, dopo che il ritorno alla musica lo ha salvato e spinto a pensare a altro. “Tarantelle” è stato realizzato tra Napoli, Faibano di Camposano, Milano, Nola, Alberobello e molte altre città anche straniere come Amsterdam e Lisbona. In questo nuovo lavoro spiccano anche molte collaborazioni di rilievo, nomi di rilievo dell’attuale panorama musicale italiano che hanno duettato con l’artista in alcuni brani contenuti nel disco, come Gemitaiz, Fabri Fibra, Caparezza e Nayt. Questa è la tracklist di “Tarantelle”:

Gandhi Un palmo dal cielo Alleluia feat. Gemitaiz Mare di notte Tarantelle (Che ne sarà di me) Hola! feat. Nayt Sempreverde Versi di te Babylon feat. Caparezza Chi vuole essere milionario? feat. Fabri Fibra Freddo Smoke bong La mia Ffollia Diario di bordo

Il tour europeo

Dopo la pubblicazione del nuovo album, Clementino si prepara a dare il via al tour europeo, che partirà il prossimo 21 giugno da Amsterdam. Si tratta di otto appuntamenti che faranno tappa nelle principali capitali e città del Vecchio Continente come Parigi, Londra, Dublino, Lisbona, Madrid e Barcellona. La tournée si concluderà a Valencia il 1° luglio per poi proseguire in Italia nel corso del prossimo inverno. Per l’estate, invece, è prevista la partecipazione a qualche Festival. Queste sono le date del tour europeo di Clementino: