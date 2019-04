Clementino, arrivano i due singoli "Gandhi" e "Un palmo dal cielo"

Si chiamerà “Tarantelle” il nuovo album di Clementino ed uscirà il 3 maggio. Si tratta del sesto disco per il rapper napoletano ed è stato anticipato da due singoli. Il primo, uscito l’8 marzo, si chiama “Gandhi” ed è un freestyle inedito che introduce un nuovo corso per Clementino. La produzione del brano è stata affidata a Don Joe e Ryanairz ed è stata l’ultima canzone scelta tra le quattordici che fanno parte dell’album. “Gandhi” è un freestyle nudo e crudo ed è arrivato dopo due anni di lavoro. Clementino aveva fatto perdere le sue tracce nell’ultimo periodo ed era apparso solo in alcune occasioni eccezionali. Anche sui social aveva limitato notevolmente la sua attività fino a marzo quando, dopo aver resettato l’account instagram, ha iniziato a pubblicare indizi sul nuovo brano. A sorpresa dopo pochi giorni dalla pubblicazione di “Gandhi”, accompagnato da un video in Piazza Duomo a Milano dove il rapper si esibisce live, Clementino ha pubblicato il secondo estratto da “Tarantelle”, il singolo “Un palmo dal cielo”. In una recente intervista ha motivato così la sua scelta «Attraverso ‘Gandhi' e ‘Un palmo dal cielo' sono riuscito a mantenere il perfetto equilibrio per l’album Tarantelle, che è un album in cui ci sono tracce introspettive ma reali e tracce scherzose o super rap, insomma sono contento di mandare un messaggio attraverso una canzone cantautorale, ma comunque vi devo dare delle mazzate assurde con un super hip hop che ho sempre voluto fare: poi io sono nato freestyler».

Il singolo "Un palmo dal cielo"

In “Un palmo dal cielo” Clementino punta ad una narrazione che mescola la dimensione onirica e quella dei ricordi di vita vissuta, sviluppando germi di pensieri ancora non coscienti, accennati a pennellate leggere, per un risultato finale particolare, che segna una specie di mutamento di rotta. Una canzone sincera, aperta, diretta e unica che parla senza mezzi termini a tutti. “Un palmo dal cielo” è stata scritta subito dopo il suo ritorno a casa e arriva dopo un lungo periodo buio che aveva colpito il rapper. La sua iperattività è sfociata poi nella scrittura di questa canzone: «Cominciai a sognare una serie di cose e nel momento in cui sono tornato a casa mi sono ritrovato questo quaderno pieno di fogli e mi sono detto: ‘Ora scrivo una canzone': l'ho chiamata ‘Un palmo dal cielo' perché in quel caso il riferimento è anche a Morfeo, il dio del sogno, un pezzo che mi ha dato tante soddisfazione sia quando lo facevo ascoltare alle persone vicine sia quando lo ascoltavo io».

Tutto sull'album "Tarantelle"

L’album “Tarantelle” è il sesto della carriera di Clementino. Arriva dopo "Napolimanicomio" del 2006, "I.E.N.A." del 2011, "Mea culpa" del 2013, "Miracolo!" del 2015 e "Vulcano" del 2017, ed è frutto di due anni di lavorazioni. Non si conosce ancora la tracklist ufficiale dell’album, ma il rapper ha anticipato che l’album sarà formato da quattordici brani. Inoltre sono previsti featuring importanti che verranno svelati nelle prossime settimane. Il titolo “Tarantelle” fa riferimento alll’idea che per raggiungere il suo sogno di diventare un cantante, Clementino ha dovuto attraversare «tarantelle su tarantelle» sia psicologiche che fisiche.