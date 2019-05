Ultimo in concerto ad Ancona: info e scaletta

Il “Colpa delle Favole Tour 2019” prosegue a gonfie vele. Dopo la data bolognese, l’enfant prodige della musica italiana Ultimo in data 12 maggio 2019 arriverà anche al PalaPrometeo di Ancona. Di seguito, tutte le informazioni per arrivare preparati al concerto, scaletta inclusa.

Ultimo ad Ancona: info e orari del concerto

Nemmeno a dirlo, i biglietti per la tappa anconitana del “Colpa delle Favole Tour 2019” di Ultimo si sono già esauriti molto tempo fa, e non sono più disponibili all’acquisto. Il tour, che ha avuto inizio lo scorso aprile, ha segnato un record di sold out davvero impressionante. Chi dispone del VIP PACK per il concerto di Ancona, acquistato sul sito TicketOne, deve effettuare il ritiro sul luogo dell’evento entro e non oltre le ore 17. Il concerto di Ancona avrà inizio alle ore 21, ma i cancelli apriranno alle ore 18 così da permettere alla gente di trovare posto e accomodarsi.

Palaprometeo di Ancona: come arrivare

Il PalaPrometeo, anche conosciuto come PalaRossini, si trova in Via Cameranense ad Ancona. Chi volesse recarvisi in auto può imboccare l’autostrada A14 e prendere l’uscita Ancona Sud e seguire le indicazioni per Stadio Conero / palasport. L’area è fornita di ampio parcheggio. Chi arriva in treno, può invece procedere dalla stazione ferroviaria di Passo Varano: la destinazione si trova a 500 metri in direzione Stadio.

Colpa delle Favole Tour 2019: la scaletta del concerto di Ancona

Ultimo si è imbarcato in una straordinaria avventura dal vivo per promuovere il suo nuovo successo discografico, “Colpa delle favole”, pubblicato il 5 aprile di quest’anno per l’etichetta Honiro. Il disco, già certificato Platino, sarà il filo rosso che lega l’intera scaletta. Impossibile dimenticare il singolo sanremese “I tuoi particolari”, con il quale Ultimo si è classificato secondo, la canzone in dialetto romanesco “Fateme cantà” e “Rondini al guinzaglio”. Per accontentare vecchi e nuovi fan, non mancheranno nemmeno le canzoni provenienti dai suoi precedenti successi. Di seguito, la scaletta seguita durante la data zero del tour “Colpa delle Favole” e tenutasi il 25 aprile a Vigevano. La lista pertanto potrebbe essere soggetta a variazioni in base alle decisioni del momento dell’artista: