Ultimo in concerto, parte da Vigevano il “Colpa delle favole Tour 2019”

Debutterà il 25 aprile dal Palasport di Vigevano il “Colpa delle favole Tour 2019”: la prima tournée di Ultimo nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. Diciannove concerti, da nord a sud e da est a ovest, tutti da settimane rigorosamente sold-out. Un viaggio lungo la penisola, che culminerà con “La favola”: il doppio concerto negli stadi, il 29 giugno al Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine) e il 4 luglio all’Olimpico di Roma (quest’ultimo ha già fatto registrare il tutto esaurito).

Tutte le informazioni sul concerto di Ultimo a Vigevano

Il concerto di Ultimo al Palasport di Vigevano, in Provincia di Pavia, è in programma per le 21 del 25 aprile. Come già detto, la serata è completamente sold-out da settimane. Il palazzetto dello sport si trova al civico 68 di via Gravellona, è raggiungibile con la propria auto, essendo dotato al suo esterno di ampi parcheggi, e con i mezzi di trasporto pubblico: in particolare, con le linee dell’autobus numero 87 (che parte da Novara), 106 e 3.

Ultimo in concerto a Vigevano: la scaletta

Essendo quello in programma a Vigevano il primo concerto del nuovo tour, non si può sapere con esattezza quale sarà la scaletta che Ultimo proporrà sul palco del palazzetto dello sport. Sicuramente un ruolo preponderante sarà ricoperto dai brani estratti da “Colpa delle favole”, il disco più recente del cantautore romano, pubblicato il 5 aprile di quest’anno e che dà il titolo all’intero tour. Tra questi non mancheranno “I tuoi particolari” (il brano presentato sul palco dell’ultima edizione del Festival di Sanremo), “Fateme cantà” e “Rondini al guinzaglio”, il terzo singolo estratto dal disco, attualmente in rotazione radiofonica. All’interno della scaletta troveranno senz’altro posto “Il ballo delle incertezze”, la canzone che ha portato il giovane Ultimo sul gradino più alto del podio durante il Festival di Sanremo del 2018, dove l’artista ha gareggiato nella sezione dedicata alle Nuove Proposte.

Il “Colpa delle favole Tour 2019” di Ultimo

Archiviato il concerto in programma il 25 aprile a Vigevano, Ultimo proseguirà il “Colpa delle favole Tour 2019” nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia. La prossima tappa sarà il 27 aprile al Palasele di Eboli, in provincia di Salerno, mentre la conclusione del tour è in programma il 3 giugno al Pal’Art Hotel di Acireale, nel catanese.

I concerti del “Colpa delle favole Tour 2019” di Ultimo