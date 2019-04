Ultimo in concerto, le date del tour 2019

Ultimo sta per iniziare il “Colpa delle favole tour”: ecco tutte le date in programma e le info per arrivare preparati

Ultimo, grazie alle sue canzoni, si è conquistato un posto tra i giovani cantautori italiani più apprezzati del momento. Il suo “Colpa delle favole tour”, in partenza il 25 aprile 2019, ha registrato il tutto esaurito con mesi di anticipo: tutte le date sono completamente sold out. Un successo da festeggiare puntando sempre più in alto, con esibizioni in posti sempre più grandi e in grado accogliere i numerosissimi fan: Ultimo sarà il più giovane artista italiano a tenere un concerto negli stadi. A soli 23 anni è riuscito nell’impresa di riempire anche l’Olimpico di Roma, ed è così che si è aggiunta una seconda data allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, il 29 giugno 2019. In pochi anni questo promettente artista è passato dai live nei club a quelli nei palazzetti, e la crescita è stata talmente esponenziale che è già tempo dei live negli stadi.

Ultimo in tour: le date del 2019

Ultimo sta per partire per il tour di presentazione del suo nuovo album “Colpa delle favole”, uscito il 5 aprile per Honiro Label. La tournée prenderà il via il 25 aprile dal Palasport di Vigevano (data zero), per poi fare tappa nei palazzetti più importanti d’Italia nel corso dei mesi a venire, fino a giugno. Tutte le date del “Colpa delle favole tour” hanno registrato il sold out con largo anticipo e in un batter d’occhio, con oltre 110.000 biglietti venduti in poco più di un mese. Agli appuntamenti indoor nei palasport seguirà il concerto evento “La favola”: Ultimo si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 4 luglio, anche questo live è incredibilmente già tutto esaurito. Per venire incontro alla grandissima richiesta da parte del pubblico, è stata aggiunta una “data zero” allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, il 29 giugno 2019. Per quest’ultimo show, attualmente sono ancora disponibili biglietti prato su circuito Ticketone (tutte le altre tipologie di posti sono sold out). Il prezzo è di 34,50 euro (diritti di prevendita inclusi, più eventuali commissioni di servizio aggiuntive). Altro appuntamento estivo, da poco annunciato, è il live del 15 giugno in programma al Connection Festival di Locarno (Svizzera): biglietti ad ora disponibili al prezzo di 59,80 euro (d.p. inclusi). Di seguito trovate il calendario dei concerti 2019 di Ultimo:

“Colpa delle favole tour”

25 aprile Vigevano, Palasport (data zero)

27 aprile Eboli, Palasele

30 aprile Bari, Palaflorio

5 e 6 maggio Firenze, Mandela Forum

8 maggio Assago (MI), Mediolanum Forum

10 maggio Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

12 maggio Ancona, PalaRossini

16 maggio Assago (MI), Mediolanum Forum

17 maggio Jesolo (VE), Palazzo del Turismo

21, 22, 24 e 25 maggio Roma, Palazzo dello Sport

28 e 29 maggio Napoli, Teatro PalaPartenope

31 maggio Torino, PalaAlpitour

2 e 3 giugno Acireale (CT), Pal’Art Hotel

Altri appuntamenti

15 giugno Locarno (Svizzera), Connection Festival

“La favola”: gli stadi

29 giugno Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

4 luglio Roma, Stadio Olimpico

“Colpa delle favole”, il nuovo album

“Colpa della favole” è il terzo album in studio di Ultimo, uscito il 5 aprile 2019 per Honiro Label. Il disco è arrivato dopo i precedenti capitoli “Peter Pan” (2018) e “Pianeti” (2017). Ad anticiparne la pubblicazione è stato il singolo presentato al Festival di Sanremo 2019, “I tuoi particolari”, e successivamente il brano in dialetto romanesco “Fateme cantà”. Contemporaneamente all’uscita del nuovo album è stato lanciato un terzo singolo: “Rondini al guinzaglio”, un’altra canzone in pieno stile Ultimo, che porta l’ascoltatore a riflettere e insieme a lasciarsi andare. Il giovane cantautore romano ha così descritto il suo nuovo disco: «In “Colpa Delle Favole” ho depositato gran parte delle mie illusioni e disillusioni, cosciente del fatto che ogni favola prima o poi, per quanto intensa sia stata, ci lascerà con la consapevolezza di non avere più consapevolezze. Non so spiegare le mie canzoni, spero siano loro a spiegare me».