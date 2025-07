Fin qui tutto bene?, il thriller con Maurizio Mattioli

Girato a Lariano, suggestivo borgo dei Castelli romani, sarà nelle sale cinematografiche a partire dall’11 Settembre 2025 Fin qui tutto bene?, diretto da Cosimo Bosco.

Distribuito da Green Film, un lungometraggio che ancor prima della sua uscita ufficiale nei cinema sta facendo discutere, in quanto aggiudicatosi un riconoscimento speciale della giuria presso il Festival internazionale del cinema di Salerno – presentato dal duo musicale delle Donatella – e i premi per il miglior thriller, la miglior attrice protagonista Marta Moschini, il miglior attore non protagonista Maurizio Mattioli e la miglior attrice non protagonista Roberta Garzia al Bloody Festival Roma 2024.