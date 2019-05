Ultimo in concerto a Bologna: info e scaletta

Ultimo sta continuando con successo il suo “Colpa delle favole tour”, partito con la data zero dello scorso 25 aprile a Vigevano, per poi fare tappa nei palazzetti di tutta Italia. Il prossimo concerto in programma si terrà venerdì 10 maggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (provincia di Bologna). La data, così come tutti gli altri appuntamenti della tournée, ha registrato il sold con mesi di anticipo. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati al live bolognese di Ultimo, compresa la scaletta del concerto.

Ultimo a Bologna: info, orari e come arrivare al concerto

Il successo di Ultimo continua a viaggiare a stretto contatto con l’entusiasmo dei fan sotto palco: il suo “Colpa delle favole tour” nei palazzetti più importanti d’Italia è completamente sold out. Per chi non vuole perdersi il live del giovane cantautore romano sono rimaste pochissime possibilità: la data del 15 giugno al Connection Festival di Locarno (Svizzera) e il concerto del 29 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (che si è aggiunto a “La Favola” del 4 luglio all’Olimpico di Roma, concerto già tutto esaurito). Il prossimo show in programma andrà in scena venerdì 10 maggio sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). L’orario di apertura delle porte è fissato per le 19:00, mentre la performance di Ultimo inizierà alle ore 21:00. La data è sold out, quindi non saranno disponibili ulteriori biglietti in cassa e potrà accedere alla struttura solo chi è già in possesso della prevendita. Per raggiungere la venue, in occasione del concerto di Ultimo sarà attiva la linea speciale Tper 675, un servizio di collegamento diretto, senza fermate intermedie, tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena. Gli autobus partiranno in prossimità della Stazione Centrale, dalla fermata su viale Pietramellara (lato farmacia), con corse dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Al ritorno, al termine del concerto, i bus partiranno da via Gino Cervi, di fronte all’ingresso 10 dell’Unipol Arena, ed effettueranno le fermate a richiesta: Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola, Stazione Centrale. Per accedere al servizio di navetta occorre dotarsi del biglietto speciale-spettacoli di andata e ritorno, in vendita al prezzo di 5 euro presso i Punti Tper della Stazione Centrale, dell’Autostazione e di Via Marconi 4, a Bologna, o presso la biglietteria Tper dell’Autostazione di Imola.

La scaletta del concerto

Ultimo sta presentando al pubblico il suo nuovo album “Colpa delle favole”, uscito il 5 aprile per Honiro Label e già certificato disco di platino. Durante il tour, il giovane cantautore suonerà e canterà live le sue nuove canzoni: il brano sanremese “I tuoi particolari”, la canzone in dialetto romanesco “Fateme cantà”, il nuovo singolo “Rondini al guinzaglio” e alle tante altre tracce presenti in “Colpa delle favole” come “Ipocondria”, “Aperitivo grezzo”, “Quella casa che avevamo in mente” e “La stazione dei ricordi”. Nella scaletta ci sarà sicuramente spazio anche per i brani dei precedenti dischi “Peter pan” e “Pianeti”, contenenti canzoni che hanno segnato la carriera di Ultimo come “Il ballo delle incertezze”, “Ti dedico il silenzio”, “Mille universi”, “L’eleganza delle stelle”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante la data zero del “Colpa delle favole tour”, tenutasi lo scorso 25 aprile 2019 al Palasport Vigevano. Le canzoni presentate durante il concerto di Bologna potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.