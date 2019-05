Mahmood: "Soldi" è triplo disco di platino

Mahmood taglia un altro importante traguardo di vendite: il suo singolo “Soldi”, a soli tre mesi dalla pubblicazione, è stato già certificato triplo disco di platino. Il riconoscimento ufficiale arriva dalla FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana – e attesta il fatto che il brano abbia venduto oltre 150.000 copie nel mercato online (digital download + streaming).

Il successo di Mahmood dopo Sanremo 2019

Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, ha presentato la sua “Soldi” durante l’ultima edizione del Festival della canzone italiana. Dopo aver vinto Sanremo Giovani con il singolo “Gioventù bruciata”, ha potuto esibirsi e gareggiare coi big sul palco dell’Ariston, portando a casa una seconda vittoria grazie al brano “Soldi”. La canzone è stata scritta insieme a Dario Faini – in arte Dardust – che ha lavorato anche alla produzione del pezzo con Charlie Charles. Un totale trionfo, quello di Mahmood, inaspettatamente al primo posto sul podio di Sanremo 2019, seguito da Ultimo e Il Volo. Il successo di “Soldi” è stato immediato: il singolo sanremese ha subito raggiunto la vetta di tutte le classifiche di ascolto, da Spotify a Earone, da Apple Music a iTunes. Il brano è stato tra i pezzi più ascoltati al mondo nella Top100 Global di Spotify (entrata più alta di sempre di un artista italiano nella Top50 Global, alla posizione numero 40 in data 10 febbraio). Battuto anche il record di streaming in Italia, con 1.676.481 ascolti nell'arco di 24 ore (dati raccolti l’11 febbraio) e 8.223.614 stream nell'arco di una settimana di rilevamento (da venerdì 8 febbraio a giovedì 14 febbraio). Il debut album di Mahmood, “Gioventù bruciata”, è uscito il 22 febbraio 2019 per Island Records ed è già disco d’oro. Tra gli ultimi progetti a cui il giovane cantante milanese ha preso parte c’è “Calipso”, il nuovo singolo firmato Charlie Charles, in collaborazione con Sfera Ebbasta, Fabri Fibra e Dardust. Mahmood rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2019, che quest’anno si svolgerà dal 14 al 18 maggio presso l’Expo di Tel Aviv, Israele.

“Good vibes”: tutte le date del tour

Mahmood ha da poco iniziato il suo “Good vibes” tour, partito lo scorso 30 aprile con un sold out al The Cage Theatre di Livorno per poi proseguire nei club di tutta Italia. Anche il concerto in programma al Locomotiv Club di Bologna (22 maggio) ha già registrato il tutto esaurito. Alle date della tournée si aggiungono alcuni appuntamenti live già annunciati: Mahmood si esibirà sul palco del Mi Ami Festival di Milano il prossimo 25 maggio e al Montreux Jazz Festival, in Svizzera, l’8 luglio (dove condividerà lo stage con Rita Ora). I biglietti per il “Good vibes” tour 2019 sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo, per tutte le date, è di 18 euro + diritti di prevendita (più eventuali commissioni di servizio). Ecco il calendario dei prossimi live di Mahmood: