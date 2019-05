Charlie Charles: "Calipso" nuovo singolo con Mahmood, Sfera Ebbasta e Fabri Fibra

Charlie Charles ha pubblicato “Calipso”, nuovo singolo frutto della collaborazione con un all-star team: alla voce si alternano Mahmood, Sfera Ebbasta e Fabri Fibra, mentre alla produzione del brano si aggiunge la firma del collega Dardust (Dario Faini). “Calipso”, pubblicata venerdì 26 aprile, ha tutte le carte in regola per diventare il prossimo tormentone estivo.

Le collaborazioni di Charlie Charles

Charlie Charles è un producer e beatmaker milanese, classe 1994, pseudonimo dietro il quale si nasconde Paolo Alberto Monachetti. Negli ultimi anni si è fatto conoscere grazie alle sue produzioni per artisti della scena rap e trap italiana. Nel 2015 pubblica “XDVR”, debut album frutto della collaborazione con Sfera Ebbasta, con cui ha continuato a lavorare anche per i successivi album solisti: l’omonimo “Sfera Ebbasta” del 2016 e “Rockstar” del 2018. Charlie Charles ha prodotto i brani di tantissimi rapper contemporanei, tra cui Guè Pequeno, Izi, Tedua e la Dark Polo Gang. In “Calipso” ritroviamo alcune collaborazioni già consolidate nel tempo: oltre a quella con Sfera Ebbasta, è da ricordare che Charlie Charles e Dardust hanno già lavorato assieme per il singolo “Soldi” di Mahmood, brano con cui l’artista ha vinto il Festival di Sanremo 2019. Andando a ritroso, l’ultimo singolo pubblicato a firma Charlie Charles prima dell’arrivo di “Calipso” è “Peace & Love”, con le voci di Ghali e Sfera Ebbasta, uscito a maggio 2018.

Mahmood, Sfera Ebbasta e Fabri Fibra: i rispettivi ultimi progetti

Mahmood, Sfera Ebbasta e Fabri Fibra si sono ritrovati a cantare insieme “Calipso”, nuovo singolo di Charlie Charles prodotto insieme a Dardust. I tre artisti sono attualmente impegnati in differenti progetti. Mahmood, uscito vincitore dall’ultimo Festival di Sanremo grazie alla sua “Soldi”, ha da poco pubblicato il debut album “Gioventù bruciata” (22 febbraio 2019). Sarà lui a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2019 a Tel Aviv, e nel frattempo avrà inizio anche il suo “Good vibes tour”, nei club a partire da fine aprile. Sfera Ebbasta sta per concludere il “Popstar tour”, che avrà come ultima tappa la data in programma il 27 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano). L’ultima sua uscita discografica risale al 7 dicembre 2018, giorno di pubblicazione di “Rockstar (Popstar edition)”, nuova edizione dell’ultimo fortunato album “Rockstar”. Per quanto riguarda il rap vecchio stile, Fabri Fibra ha pubblicato il suo ultimo disco in studio, “Fenomeno”, nel 2017. Dopodiché ha collaborato e preso parte ai brani di molti altri cantanti, tra cui “Fotografia” di Carl Brave (insieme a Francesca Michielin) e “Stai zitto” di Salmo.

Il testo di “Calipso”

Di seguito riportiamo il testo di “Calipso”, nuovo singolo di Charlie Charles, in collaborazione con Mahmood, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra e Dardust.

Io non so più dove ho messo il cuore

Forse non l’ho mai avuto

Forse l’ho scordato

Dentro ad una ventiquattrore

Ma non mi ricordo dove

La gente aspetta i miracoli

A braccia aperte, sì, come i tentacoli

Spera che risolva tutto il Signore ma non è così

No, no, no, no

Questi finti sorrisi mi mandano in crisi

Oh oh, oh oh

Nemmeno tu credi a quello che dici, lo so

La strada del successo fa vincere soldi, fa perdere amici

Oh no! Bambini e banditi ai miei show

Calipso

Corri ragazzo nei vicoli

Cento sirene negli angoli

Nessuno cercherà nel tuo cuor

Calipso

Cerchi per strada miracoli

Gli altri ti dicono: “C’est la vie”

Ora ricordi dov’è il tuo cuor

Ora ricorda dov’è il tuo cuor

Calipso

La-la-la-la-la-la-la

Calipso

Ora ricorda dov’è il tuo cuor

Mi nascondo dentro a una canzone, così nessuno mi trova qui

Mi dicevano: “È solo rumore, non ascolto quella roba lì”

Frate’ copriti che fuori piove

Occasioni qui ce ne son poche

Mi parli di quello che hai fatto, nulla di più falso della tua faccia da poker

Ho provato ad andare lontano per guardare il mondo con occhi diversi

Che possiamo scappare da tutto, sì, tranne che da noi stessi

Giorni vuoti, contavo le ore

Si ricordano solo il migliore

Basta guadagnare per aver ragione

Chissà dove ho lasciato il mio cuore

Calipso

Corri ragazzo nei vicoli

Cento sirene negli angoli

Nessuno cercherà nel tuo cuore

Calipso

Cerchi per strada miracoli

Gli altri ti dicono: “C’est la vie”

Ora ricordi dov’è il tuo cuor

Sulle strade di Napoli corro, corro, corro

Dentro vicoli scomodi corro, corro, corro

Siamo stanchi ma giovani, corro, corro, corro

Dammi forza per non fermarmi se questa vita può prendermi

Calipso

Corri ragazzo nei vicoli

Cento sirene negli angoli

Nessuno cercherà nel tuo cuor

Calipso

Cerchi per strada miracoli

Gli altri ti dicono: “C’est la vie”

Ora ricordi dov’è il tuo cuor

Ora ricorda dov’è il tuo cuor

Calipso

La-la-la-la-la-la-la

Calipso, ora ricorda dov’è il tuo cuor

Ora ricorda dov’è il tuo cuor