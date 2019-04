Mahmood: tutte le date del "Good Vibes" tour

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019, Mahmood ha finalmente annunciato le date del suo “Good Vibes” tour che, nei prossimi mesi, lo porterà sui palchi dei club di tutta Italia. La tournée avrà inizio il 30 aprile dal The Cage Theatre di Livorno. L’artista milanese presenterà live al pubblico le canzoni del suo debut album “Gioventù bruciata”, uscito lo scorso 22 febbraio. Ecco tutte le info per non perdersi i concerti di Mahmood.

“Good Vibes” tour: tutte le date

Mahmood è pronto per partire in tour con le sue “Good Vibes”: gli show prenderanno il via il 30 aprile 2019 con il concerto al The Cage Theatre di Livorno, per poi proseguire nei club più importanti d’Italia fino al mese di giugno. Le date del “Good Vibes” tour si aggiungono ad alcuni appuntamenti live già annunciati: l’artista milanese, infatti, si esibirà il 25 aprile in Piazza Garibaldi a Parma, il 25 maggio al Mi Ami Festival di Milano e l’8 luglio in Svizzera, al Montreux Jazz Festival (dove condividerà il palco con Rita Ora). I biglietti per le nuove date del tour 2019 sono disponibili su circuito Ticketone dalle ore 11:00 di mercoledì 10 aprile, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo, per tutte le date del “Good Vibes” tour, è di 18 euro + diritti di prevendita (più eventuali commissioni di servizio). Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente. La disponibilità è molto limitata, quindi vi consigliamo di procurarvi il vostro biglietto il prima possibile per evitare di rimanere senza. Ecco le date del “Good Vibes” tour di Mahmood:

30 aprile Livorno, The Cage Theatre

3 maggio Napoli, Duel Club

4 maggio Bari, Demodé

22 maggio Bologna, Locomotiv

28 maggio Padova, Hall

30 maggio Firenze, Viper Theatre

1 giugno Teramo, Pin Up

8 giugno Catania, Mercati Generali

17 giugno Roma, Maxxi

Il successo di Mahmood

Mahmood ha spiazzato tutti con la sua vittoria al Festival di Sanremo 2019, prima tra i “Giovani” e subito dopo tra i big. Il suo singolo “Soldi”, scritto in collaborazione con Dario Faini (in arte Dardust) e Charlie Charles, lo abbiamo sentito ovunque: a due mesi dalla sua uscita è ancora il brano più trasmesso dalle radio italiane, si è già guadagnato la certificazione FIMI di doppio disco di platino e il video su YouTube conta oltre 66 milioni di visualizzazioni. “Soldi” è contenuta nell’album d’esordio di Mahmood intitolato “Gioventù bruciata”, uscito il 22 febbraio 2019 con un debutto direttamente al primo posto in classifica. L’artista milanese rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2019, che quest’anno si terrà dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv. Un’anticipazione della performance di Mahmood si avrà il 14 aprile al London Eurovision Party. Il suo pop dalle radici R&B ha conquistato il pubblico italiano e non solo: persino il New York Times ha dedicato un articolo al vincitore di Sanremo 2019, con una riflessione sui nuovi punti di vista di cui necessita la musica del nostro Paese. Il tour di Mahmood sta per iniziare, lo vedremo nei club e anche in alcuni festival estivi, nel frattempo ci pensa la radio a ricordarci il suo successo.