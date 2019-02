Il successo improvviso, dopo anni di gavetta, la vittoria al Festival di Sanremo con una canzone – come lui stesso l’ha definita – “Morocco pop”: Mahmood si è raccontato a Sky tg24 mentre la sua “Soldi” batte ogni record di ascolti sulle piattaforme di streaming. La storia di Alessandro Mahmoud, questo il suo vero nome, può diventare esemplare: tanto impegno, tanti anni di studio. “Non me ne rendo conto ancora”, dice lui, “mi sembra tutto strano”. Mahmood è finito inevitabilmente sotto i riflettori. Tutti vogliono sapere tutto di lui, della sua vita privata. Ma lui risponde deciso: “È meglio che si concentrino sulla musica. Questa attenzione la capisco benissimo, ma non mi va ancora di svelare tutto quello che sono e tutto quello che faccio. Preferisco che la gente cominci a capirmi prima dalla musica e poi magari dal resto”. Intanto, Mahmood ha annunciato che all'Eurovision 2019, dove rappresenterà l'Italia in quanto vincitore di Sanremo, parteciperà con una nuova versione di "Soldi".



"La vittoria a Sanremo? Forse la gente ha voglia di cose nuove"



Ma Mahmood non sarebbe Mahmood senza il suo luogo di nascita, dove vive ancora: Gratosoglio, alla periferia sud di Milano: “La periferia milanese è bella, mi piace stare qua. Mi sento meno a mio agio nelle zone del centro, questa è sempre stata casa mia”, racconta l’artista. E tornando sulla vittoria a Sanremo, una riflessione sul suo brano "Soldi", che è diventato anche Disco d'oro. Si potrebbe dire che una canzone “Morocco pop” ha vinto il festival della canzone italiana: “È molto divertente. Magari la gente ha voglia di cose nuove, non standardizzate”, spiega Mahmood. Infine, uno sguardo al futuro da musicista: “Vuoi diventare una popstar?”. Lui risponde: “Voglio semplicemente diventare una persona che porta in giro le sue canzoni, senza avere aspirazione di suonare negli stadi, semplicemente questo”.