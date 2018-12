Sfera Ebbasta, il 7 dicembre esce il nuovo album "Rockstar Popstar Edition"

Tre dischi di platino con il suo ultimo album “Rockstar”, album più venduto in Italia nel primo semestre e primo artista italiano ad entrare nella top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify. Sfera Ebbasta celebra il suo 2018 con una nuova uscita discografica “Rockstar Popstar Edition”. Dopo aver raggiunto i primi posti in classifica con tutte le undici canzoni contenute in “Rockstar”, il 7 dicembre esce una nuova versione del disco con diverse versioni per i diversi store di musica online. Una particolarità unica per festeggiare il successo di un album che è entrato in classifica anche in Francia, Germania e Svizzera diventando un vero e proprio caso europeo.

“Rockstar – Popstar Edition” le varie versioni e la tracklist

La nuova edizione “Rockstar – Popstar Edition” conterrà nella versione standard due cd e avrà una copertina in 3d. Questa la tracklist dei due cd, la prima ricalca l’album “Rockstar” mentre la seconda include diverse collaborazioni internazionali:

CD1

Rockstar Serpenti A Sonagli Cupido (Ft. Quavo) XNX Ricchi x Sempre Uber Leggenda Bancomat Sciroppo (Ft. DrefGold) 20 Collane Tran Tran

CD 2

Flash (Ft. Bad Bunny) Double Tap (Ft. Hoodrich Pablo Juan) Squali Pablo Remix by Rvssian & Sfera Ebbasta (Ft. Lil Baby, Moneybagg Yo & Rich the Kid) Pablo by Rvssian & Sfera Ebbasta Popstar Happy Birthday

Ma le novità non finiscono qui infatti i due maggiori store di musica online, Amazon e Ibs, avranno due diverse versioni del disco in esclusiva già in pre order. La versione per Ibs si chiamerà “Rockstar – Popstar Edition Super Deluxe Box” e conterrà il doppio cd con packaging in pelliccia, due cd, il doppio vinile e il quadro celebrativo del triplo disco di platino di Rockstar. La versione esclusiva per Amazon conterrà i due cd con copertina 3d e il biglietto per il parterre a scelta per uno dei concerti di Milano (Mediolanum Forum – 27 aprile), Napoli (Pala Partenope – 19 aprile) e Roma (PalaLottomatica 17 aprile).

Le tre date del “Popstar Tour 2019”.

Infatti dopo oltre 50 date in Italia e in Europa, Sfera Ebbasta tornerà in tour nel 2019 e precisamente ad aprile con tre concerti nei palasport. Il “Popstar tour 2019” è composto da tre imperdibili concerti-evento nelle principali arene indoor che lo vedranno protagonista a partire dalla prossima primavera. Le prevendite sono disponibili dal 17 ottobre, su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Per la data di Roma il costo dei biglietti per il concerto di Sfera Ebbasta è di 34 euro, mentre per il Vip Pack è di 169 euro. Per il concerto a Napoli di Sfera Ebbasta il biglietto classico costa 40 euro e il Vip Pack a 169 euro. Stessa cosa per il live di Milano del 27 aprile: il biglietto base costa 40 euro mentre il pacchetto Vip costa 169 euro.