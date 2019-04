Mahmood all'Eurovision: cosa cambia nella versione di "Soldi"

Una canzone da disco di Platino FIMI che si è aggiudicata anche il Festival di Sanremo 2019: “Soldi” non si è limitata a far conoscere il nome di Mahmood, suo interprete, ma lo ha lanciato definitivamente. Come di consuetudine, il vincitore della kermesse musicale guadagna anche il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest che, nel 2019, si tiene a Tel Aviv, in Israele.

“Soldi”, in edizione rivisitata per l’Eurovision

Su iTunes è uscita la compilation ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2019, una raccolta dei 41 brani che prenderanno parte alla gara. Alla posizione 25 ritroviamo “Soldi”, cavallo di battaglia di Mahmood, in una nuova versione da 3 minuti pensata appositamente per il concorso sul palco del Centro Congressi Expo di Tel Aviv. Gli estimatori di Mahmood noteranno certo le piccole differenze che distinguono quella versione dall’originale presentata anche a Sanremo 2019. Nella fattispecie, la frase «Sai già come va, come va, come va» è stata rimossa dalla prima e dalla seconda strofa per rimanere unicamente nella parte finale del testo. Questa versione di “Soldi” ha già ottenuto il riconoscimento FIMI di un doppio disco di Platino.

Gioventù Bruciata

“Soldi” è stata pubblicata per la prima volta il 6 febbraio 2019 e da allora non ha più abbandonato le playlist degli italiani. Il brano, scritto dallo stesso interprete, il cantautore Mahmood, assieme a Dario “Dardust” Faini e Charlie Charles, descrive con parole aspre il tema dell’abbandono che era già stato introdotto dal pezzo “Gioventù Bruciata”. Soldi ha debuttato all’81° posto della classifica italiana ufficiale Top Singoli, ma dopo la vittoria a Sanremo è schizzato al primo posto accumulando oltre un milione e mezzo di riproduzioni su Spotify nell’arco di 24 ore, diventando il 40° brano più ascoltato del giorno sulla piattaforma di streaming. La canzone ha ottenuto un risultato da record anche nella prima settimana della vittoria, superando gli 8 milioni di ascolti e confermandosi tra i pezzi più ascoltati al mondo nella Top100 Global di Spotify.

Il video ufficiale del singolo, con regia di Attilio Cusani, ha recentemente superato i 73 milioni di visualizzazioni. “Soldi”, pubblicata per la Island Records, è stata inserita nella seconda ristampa di “Gioventù Bruciata”, extended play d’esordio del cantautore che si è già portato a casa un disco d’Oro.

Due parole su Mahmood

Pseudonimo di Alessandro Mahmoud, Mahmood nasce nel 1992 a Milano, da madre italiana e padre egiziano, e cresce nel quartiere di periferia di Gratosoglio. Il suo sogno è cantare, e sin da bambino dimostra la sua grande devozione per quest’arte gettandosi a capofitto nello studio. È in questo periodo che i suoi si separano e, sempre da qui, Mahmood comincia a sviluppare un sentimento di abbandono nei confronti di suo padre col quale, da allora, non ha più avuto rapporti. Nonostante le origini, Mahmood non parla arabo e anzi, è molto legato alla cultura sarda di sua madre.