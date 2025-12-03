Obsession, il teaser trailer del film horror applaudito a Toronto

Diretto da Curry Barker, segue il protagonista Bear (Michael Johnston), un romantico e timido commesso che acquista in un negozio esoterico il misterioso e antico giocattolo “One Wish Willow” per cercare di conquistare il cuore dell'amata Nikki. Presto, però, scopre che alcuni desideri hanno un prezzo oscuro e sinistro. Nelle sale degli Stati Uniti il 15 maggio 2026

Focus Feature ha svelato il primo teaser trailer di Obsession, l’attesissimo film horror dell’autore e regista Curry Barker applaudito da pubblico e critica nella sezione Midnight Madness del Toronto International Film Festival 2025. Secondo Deadline, proprio all’evento la pellicola si è aggiudicata un accordo che si aggirerebbe intorno a una cifra di oltre 15 milioni di dollari. La trama segue il protagonista Bear (Michael Johnston), un romantico e timido commesso di un negozio di musica che non riesce a trovare il coraggio di chiedere alla collega Nikki (Inde Navarrette) di uscire con lui. Dopo aver acquistato in un negozio esoterico il misterioso e antico giocattolo “One Wish Willow”, che promette di esaudire un desiderio del proprietario quando lui ne spezza un ramo a metà, il tutto allo scopo di conquistare il cuore della ragazza, ottiene proprio quello che ha chiesto, ma scopre presto che alcuni desideri hanno un prezzo oscuro e sinistro. Il cast include anche Cooper Tomlinson, Megan Lawless e Andy Richter. James Harris ha prodotto il film tramite Teashop Productions, insieme a Hayley Nicole Johnson tramite Under the Shell, e Christian Mercuri per conto di Capstone Pictures, che ha finanziato interamente il progetto, ne ha rappresentato i diritti mondiali e ne ha co-rappresentato quelli nazionali insieme a CAA Media Finance. Il film debutterà nelle sale degli Stati Uniti il 15 maggio 2026.

Le recenti uscite di Focus Features includono anche il dramma psicologico Anemone, che ha segnato il ritorno sulle scene dell’attore premio Oscar Daniel Day-Lewis, Bugonia di Yorgos Lanthimos e con Emma Stone, Hamnet di Chloé Zhao e Lurker di Alex Russell. Prossimamente, usciranno The History of Sound di Oliver Hermanus e Song Sung Blue – Una melodia d’amore di Craig Brewer e con Hugh Jackman e Kate Hudson.

Con l’uscita di Five Nights at Freddy’s 2 di Emma Tammi, la neonata casa di produzione Blumhouse – Atomic Monster ha davanti a sé un fitto calendario 2026, con uscite che includono La Mummia di Lee Cronin, Mortal Kombat II di Simon McQuoid, Insidious 6 di Jacob Chase e Other Mommy di Rob Savage. Blumhouse ha anche collaborato con Spooky Pictures per il prossimo progetto di Barker, Anything But Ghosts, basato su una sceneggiatura scritta con Cooper Tomlinson, con la coppia protagonista.

Chissà che proprio Obsession non possa rientrare in futuro nella lista dei cinque film horror preferiti del maestro del genere Stephen King. Il primo è La notte dei morti viventi (1968) di George A. Romero, diventato un punto di riferimento per gli amanti degli zombie e apprezzato dallo scrittore per l’imprevedibilità e la vulnerabilità dei personaggi. Il secondo è L’esorcista (1973) di William Friedkin, che King ha definito “spaventoso dall’inizio alla fine” e in grado di trasmettere un senso di claustrofobia e di tensione costante. Seguono Lo squalo (1975) di Steven Spielberg, che tende il filo del terrore invisibile, Together (2025) di Michael Skanks, che unisce suspence e body horror, e infine Weapons (2025) di Zach Cregger, che mescola elementi soprannaturali e tensione psicologica. Lo scrittore resta certamente aperto a eventuali new entry: lo stupore è sempre dietro l’angolo.