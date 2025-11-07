Gremlins 3, la data di uscita del film

Warner Bros. sta ufficialmente rilanciando il franchise di Gremlins. Il nuovo capitolo arriverà nelle sale cinematografiche il 19 novembre 2027, come confermato da David Zaslav (CEO e presidente di Warner Bros. Discovery).

Cosa sappiamo su Gremlins 3

Steven Spielberg tornerà a essere produttore esecutivo di Gremlins 3, mentre il regista di Harry Potter Chris Columbus si occuperà della regia e della produzione. Zach Lipovsky e Adam Stein scriveranno la sceneggiatura, Kristie Macosko Krieger e Holly Bario produrranno la pellicola per Amblin Entertainment insieme a Michael Barnathan e Mark Radcliffe di 26th Street Pictures. Tutti gli altri dettagli, tra cui la trama e i nomi dei protagonisti, non sono stati divulgati.

"Pochi titoli sono amati e iconici come Gremlins: siamo entusiasti di riproporlo sia per i fan di sempre che per le nuove generazioni", ha dichiarato Jesse Ehrman, presidente dello sviluppo e della produzione della Warner Bros. Pictures. "È un privilegio lavorare al fianco di Steven Spielberg, Chris Columbus e dell'intero team creativo, e non vediamo l'ora che il pubblico sperimenti il ​​prossimo capitolo della magia, del caos e del cuore di Gremlins sul grande schermo".