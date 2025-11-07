Gremlins 3, la data di uscita del film

Steven Spielberg tornerà a essere produttore esecutivo di Gremlins 3, mentre il regista di Harry Potter Chris Columbus si occuperà della regia e della produzione. La data d'uscita? Il 19 novembre 2027
Warner Bros. sta ufficialmente rilanciando il franchise di Gremlins. Il nuovo capitolo arriverà nelle sale cinematografiche il 19 novembre 2027, come confermato da David Zaslav (CEO e presidente di Warner Bros. Discovery).
Cosa sappiamo su Gremlins 3
Steven Spielberg tornerà a essere produttore esecutivo di Gremlins 3, mentre il regista di Harry Potter Chris Columbus si occuperà della regia e della produzione. Zach Lipovsky e Adam Stein scriveranno la sceneggiatura, Kristie Macosko Krieger e Holly Bario produrranno la pellicola per Amblin Entertainment insieme a Michael Barnathan e Mark Radcliffe di 26th Street Pictures. Tutti gli altri dettagli, tra cui la trama e i nomi dei protagonisti, non sono stati divulgati.
"Pochi titoli sono amati e iconici come Gremlins: siamo entusiasti di riproporlo sia per i fan di sempre che per le nuove generazioni", ha dichiarato Jesse Ehrman, presidente dello sviluppo e della produzione della Warner Bros. Pictures. "È un privilegio lavorare al fianco di Steven Spielberg, Chris Columbus e dell'intero team creativo, e non vediamo l'ora che il pubblico sperimenti il prossimo capitolo della magia, del caos e del cuore di Gremlins sul grande schermo".
Il film originale
Gremlins, la commedia horror che portò alla creazione della nuova valutazione PG-13 (visione da parte dei minori di 13 anni consigliata con la presenza di un adulto), uscì nel 1984. Diretto da Joe Dante, e con sceneggiatura di Chris Columbus, raccontava la storia di un ragazzo di nome Billy che riceve come animale domestico una simpatica creatura pelosa chiamata Mogwai. L'animale non deve essere essere esposto alla luce diretta né all'acqua, e non può mangiare dopo mezzanotte, ma Billy non rispetta le regole. Così, il gremlin genera altri esemplari della sua specie e finisce per seminare il caos in città durante le festività natalizie.
Gremlins fu un successo al botteghino, con 212 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Il sequel, Gremlins 2: La nuova stirpe ebbe meno successo (incassò 41 milioni di dollari) ma divenne un vero e proprio cult.